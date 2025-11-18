Fiamma Olimpica a Termoli: Anna Meo tra le tedofore

TERMOLI. La termolese Anna Meo tedofora alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, il prossimo 1^ gennaio 2026 avrà l’onore di portare la Fiamma Olimpica.

I tedofori sono simboli di passione, talento, energia e rispetto e portano la promessa di un futuro più luminoso e di un cambiamento verso una società sempre più inclusiva. Persone ordinarie con storie straordinarie, rappresentano il territorio, la cultura, il talento e l’eccellenza in tutti i campi: sportivo, sociale, artistico, creativo così come i valori di pace e fratellanza simboleggiati dalla Fiamma Olimpica.

“Sono felice di essere stata scelta come tedoforo per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la scelta è stata fatta sulla base dei miei meriti sportivi. Portare la Fiamma per me è un onore unico e di grande responsabilità”.

Michele Trombetta