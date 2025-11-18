Finanziamento ministeriale per la biblioteca di Petacciato

PETACCIATO. L’assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali, Cristina Limone, annuncia con soddisfazione che il Comune di Petacciato è risultato beneficiario di due finanziamenti.

“I contributi ottenuti grazie all’attenzione dell’Amministrazione e dell’ Ufficio di Segretariato Sociale rappresentano un importante investimento per offrire ai ragazzi nuovi spunti di crescita, creatività, educazione e socializzazione.”

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia (Dipofam) ha pubblicato l’elencodefinitivo dei 4 comuni, per ogni regione interessata, destinatari di un finanziamento di € 39.473,00. Per la Regione Molise, Petacciato è l’unico paese della Provincia ad aver ottenuto questo finanziamento destinato alle attività educative e ricreative che coinvolgono i bambini e gli adolescenti fino al compimento della maggiore età. Sono previste attività che coinvolgeranno la scuola, la parrocchia e le associazioni del territorio per permettere alla comunità petacciatese di ampliare e qualificare le opportunità dedicate ai nostri piccoli concittadini, valorizzando il loro tempo libero, la creatività e il coinvolgimento attivo nella vita del paese.

L’altro finanziamento di € 15.836,98 e destinato all’acquisto di libri – anche in formato digitale, con l’obiettivo di potenziare il patrimonio della Biblioteca comunale e ampliare l’accesso alla lettura per tutte le fasce d’età, è stato assegnato dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali. Da anni, il personale, i volontari del Gruppo di Lettura l’Acciughina e l’associazione MUSE a.p.s. si occupano di garantire il servizio di prestito bibliotecario e l’accesso quotidiano ai numerosi lettori della nostra comunità. L’Amministrazione intende continuare a sostenere il loro costante e silenzioso lavoro. “Saranno arricchite le sezioni già presenti nella nostra biblioteca con la possibilità di prevederne altre specifiche se richieste dagli utenti. Questi fondi potranno essere utilizzati anche per dare spazio e visibilità alle voci locali emergenti con specifico riferimento ai libri di autori locali, pubblicati da piccole e medie imprese editoriali. Petacciato, infatti, oltre ai noti scrittori più “datati”, ne vanta anche di più giovani.”

L’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto e sottolinea l’importanza di coinvolgere direttamente i giovani nella definizione delle attività:

“I bambini e i ragazzi non sono semplici destinatari, ma protagonisti. Le loro idee saranno al centro di un percorso condiviso. Per questo, in vista della programmazione delle attività da realizzare e dei testi da acquistare grazie ai finanziamenti ottenuti, il Comune rivolge un invito diretto a bambini, ragazzi, e alle famiglie: presentate idee, proposte e progetti che potranno diventare parte del programma educativo, ricreativo e culturale del comune. Ogni suggerimento sarà valutato con attenzione, perché l’obiettivo è costruire un’offerta pensata con e per i giovani di Petacciato.”

Le proposte potranno essere inviate entro fine novembre con un messaggio whats app al numero 3893449236, con una mail all’indirizzo bibliotecapetacciato@gmail.com oppure è possibile lasciare dei suggerimenti scritti presso la biblioteca comunale.