Fine vita, fanalino di coda per le Dat in Molise

MOLISE. Decidere in anticipo come essere assistiti nei momenti più delicati della vita resta un tema poco affrontato in Molise. Le Disposizioni Anticipate di Testamento (Dat), introdotte dalla legge 219/2017 per tutelare la libertà individuale nelle scelte sul proprio fine vita, hanno ancora una diffusione limitata: al 31 dicembre 2023, infatti, erano state depositate solo 578 Dat in tutta la regione, una ogni 297 abitanti.

I dati dell’Osservatorio Dat dell’Associazione Luca Coscioni collocano il Molise al terz’ultimo posto in Italia, preceduto solo da Lazio e Campania. A livello provinciale, Isernia guida la classifica con 217 Dat (una ogni 234 abitanti), seguita da Campobasso con 361 (una ogni 336 residenti).

Per aumentare la consapevolezza sull’importanza delle Dat, l’Associazione Luca Coscioni ha lanciato la campagna nazionale “Oggi scegli tu”, la più ampia mai realizzata sul tema. Lo spot sarà trasmesso fino al 19 novembre in 67 cinema su 306 schermi, oltre che sui principali canali televisivi, radiofonici e sulla stampa nazionale.

L’iniziativa vuole ricordare a tutti che la legge garantisce a ciascun cittadino il diritto di decidere anticipatamente come essere trattato in caso di incapacità di esprimere le proprie volontà, proteggendo così la propria dignità e libertà fino alla fine della vita.

