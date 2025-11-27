Forum Risk Management: l’Asrem porta le sue proposte per il futuro del servizio sanitario nazionale

CAMPOBASSO. La ventesima edizione del Forum Risk Management in Sanità, in corso ad Arezzo, intitolata “Un nuovo sistema sanitario – la riforma in cammino”, ha visto la partecipazione attiva dell’Asrem e delle istituzioni molisane, confermandosi come appuntamento centrale per discutere il futuro del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn). L’evento, che ha preso il via il 25 novembre e si concluderà il 28, ha richiamato oltre 15.000 partecipanti tra professionisti, dirigenti, docenti e operatori sanitari, diventando un vero laboratorio di idee per migliorare la sanità italiana.

I temi al centro del dibattito hanno riguardato:

Prevenzione , con strategie per anticipare le patologie e promuovere la salute pubblica;

, con strategie per anticipare le patologie e promuovere la salute pubblica; Attuazione del DM77 , con focus sui modelli organizzativi dell’assistenza territoriale;

, con focus sui modelli organizzativi dell’assistenza territoriale; Innovazione digitale e tecnologica , inclusa l’intelligenza artificiale, per aumentare efficienza e qualità delle cure;

, inclusa l’intelligenza artificiale, per aumentare efficienza e qualità delle cure; Sostenibilità , attraverso modelli economici e gestionali capaci di garantire l’equilibrio del sistema;

, attraverso modelli economici e gestionali capaci di garantire l’equilibrio del sistema; Integrazione tra sanità e politiche pubbliche, con approccio “One Health” e sinergie tra i diversi settori.

Ampio spazio è stato dedicato al ruolo cruciale delle professioni sanitarie, con un’attenzione particolare alla valorizzazione di medici, infermieri e operatori nella realizzazione dei nuovi modelli organizzativi.

Un altro tema centrale è stato il nuovo patto tra Stato e Regioni, con la partecipazione di Ministero della Salute, Conferenza delle Regioni, Agenas e ISS, trasformando il Forum in un luogo di confronto diretto tra decisori politici, amministratori e professionisti per tradurre le istanze in azioni concrete.

A testimoniare l’impegno del Molise, questa mattina ha partecipato il presidente della Regione Francesco Roberti, sottolineando la centralità della sanità anche nelle aree interne: “Per una Regione come il Molise, la sanità non è solo una voce di bilancio, ma la colonna portante del diritto alla salute e della coesione territoriale. Puntiamo a una sanità più vicina ai cittadini, investendo nella medicina territoriale e nelle Case della Comunità, per garantire assistenza tempestiva e di qualità anche nelle aree periferiche”.

Il direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo, ha aggiunto: “Oggi dobbiamo affrontare due sfide immediate: l’abbandono delle cure da parte di milioni di italiani e le lunghe liste d’attesa. Il Forum è un’opportunità per raccogliere proposte concrete, trasformandole in azioni reali. Non basta resistere: il nostro sistema, già eccellente, deve diventare più accessibile e sostenibile per tutti i cittadini”.

Il Molise ha presentato al Forum 10 lavori scientifici, illustrando nuovi modelli organizzativi, strategie di prevenzione, innovazioni tecnologiche e programmi sanitari, molti dei quali discussi nelle tavole rotonde. Un’occasione importante per condividere esperienze, confrontarsi con altre realtà italiane e contribuire concretamente alla riforma del SSN.

