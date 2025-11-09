“Gente di Mare”: prende corpo il programma della festa del 5 dicembre

TERMOLI. Primi passi propedeutici alla celebrazione della “Gente di Mare”, da parte dell’amministrazione comunale.

A Termoli, il 5 dicembre 2025, la città si prepara a celebrare la XXXVIII edizione di “Gente di Mare”, un appuntamento ormai radicato nel cuore della comunità, che unisce tradizione, memoria e riconoscimento del merito. In occasione della festa liturgica di San Basso, il programma si snoda lungo l’intera giornata, intrecciando spiritualità, commemorazione e celebrazione del talento. Si comincia all’alba, con la Santa Messa in Cattedrale, momento di raccoglimento che apre le porte a una giornata intensa.

Subito dopo, la città rende omaggio ai suoi caduti con la deposizione di una corona d’alloro al porto e un cuscino di fiori al sacrario del cimitero, gesti che ricordano il legame profondo tra Termoli e il mare, tra la memoria e l’identità. Nel pomeriggio, l’Auditorium comunale di via Elba si trasforma in palcoscenico per la consegna degli attestati di merito agli studenti che si sono distinti per eccellenza accademica: voti pieni e lodi che raccontano storie di impegno, passione e futuro.

A seguire, le targhe celebrative premiano anche personalità della società civile che si sono fatte notare per il loro contributo culturale e sociale.

“Gente di Mare” non è solo una manifestazione: è un racconto collettivo, un abbraccio tra generazioni, un tributo a chi, con dedizione e talento, rende più ricca la vita della comunità.

E mentre i fiori decoreranno l’Auditorium e le targhe brilleranno tra le mani dei premiati, Termoli rinnoverà il proprio orgoglio, guardando avanti, con il mare negli occhi e la speranza nel cuore.

