Gestione e cura dei pazienti con stomia: al San Timoteo un nuovo ambulatorio

TERMOLI. Da giovedì 13 novembre 2025 prende il via a Termoli, presso l’ospedale civile “San Timoteo”, il nuovo ambulatorio dedicato alla cura e gestione dei pazienti portatori di stomia, sia intestinale che urinaria.

L’iniziativa, promossa dal direttore della Chirurgia Generale, dottor Valerio Caracino, e sostenuta dalla direzione Strategica dell’Asrem, risponde alle esigenze dei pazienti molisani che in passato erano costretti a recarsi in ospedali di altre regioni, con notevoli disagi economici e organizzativi.

L’ambulatorio sarà attivo ogni giovedì dalle 15:00 alle 18:30, con prenotazioni possibili tramite Cup aziendale su prescrizione del medico di famiglia.

Il servizio intende inoltre rafforzare il rapporto di collaborazione e fiducia tra i pazienti e le strutture sanitarie locali, garantendo continuità assistenziale e una sanità sempre più vicina al cittadino.