Giornata Mondiale del Diabete: tra consapevolezza e storie reali

GUGLIONESI. Ogni anno, il 14 novembre, il mondo celebra la Giornata Mondiale del Diabete. È un’occasione per riflettere su una malattia che oggi colpisce milioni di persone, per promuovere la prevenzione, sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e sottolineare il ruolo fondamentale della ricerca scientifica. Dietro ai dati e alle statistiche, però, ci sono vite reali: persone che affrontano ogni giorno sfide invisibili, ma che raccontano con forza la loro esperienza.

Chi scrive convive con il diabete di tipo 1 da 26 anni, e questo che segue è un racconto di quello che può capitare con un’ipoglicemia.

«Ti svegli nel cuore della notte, tremando. E capisci subito che non è per il freddo.

Il micro ha suonato e vibrato per un’ora, ma tu vuoi solo dormire.

Il tuo corpo però ha altri piani: sono le 3 del mattino, ma devi alzarti. Devi mangiare qualcosa.

Il mio caro e vecchio amico diabete tipo 1 è così.

E così, nel silenzio della notte, come se ti avesse travolto un uragano, ti ritrovi in cucina a cercare carboidrati.

Dicono: “Segui la regola del 15”. Sì, certo. Con un’ipo sotto i 40, figurati se aspetto 15 minuti prima di rimisurare la glicemia e rimangiare.

Ingurgiterei qualsiasi cosa, pur di tornare a dormire.

E mentre mastichi sognando il letto, ti rendi conto di quanto desideri una vera cura.

Ed è proprio per questo che il 14 novembre esiste la Giornata Mondiale del Diabete: perché dietro ai numeri, alle campagne e ai post informativi, ci sono notti così, persone così, storie così.

Per ricordarci che la prevenzione, la ricerca e la consapevolezza non sono parole astratte, ma pezzi di vita reale.

E che ogni passo avanti è un passo verso una notte in cui finalmente potremo dormire senza paura».

Questa testimonianza ci ricorda che il diabete non è solo una condizione clinica: è una realtà quotidiana fatta di sfide silenziose, di controlli continui e di momenti di incertezza. La Giornata Mondiale del Diabete serve a dar voce a queste esperienze, a ricordare l’importanza della ricerca e della prevenzione e a sensibilizzare la società sul sostegno necessario a chi vive con questa malattia.

Il colore blu, simbolo della Giornata, illumina il mondo oggi, ma il vero messaggio è chiaro: dietro ogni statistica c’è una persona, un cuore, una vita che merita attenzione, comprensione e speranza. Ogni piccolo gesto, ogni progresso scientifico, ogni campagna di sensibilizzazione è un passo verso una vita più sicura e una notte in cui finalmente si potrà dormire senza paura.

Alberta Zulli