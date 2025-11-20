Giornata mondiale dell’infanzia: il diritto a sognare, giocare e crescere

TERMOLI. Ogni anno, il 20 novembre, il mondo si ferma per ricordare qualcosa di semplice e allo stesso tempo fondamentale: che ogni bambino e bambina ha diritto a vivere un’infanzia piena e felice. La Giornata Mondiale dell’Infanzia, istituita dall’Onu con la Convenzione sui Diritti del Fanciullo nel 1989, ci invita a riflettere su quanto siano importanti la protezione, l’istruzione, la salute, il gioco e l’amore per chi è più piccolo.

I bambini non sono solo il nostro futuro: sono il presente. Ogni loro sorriso, ogni scoperta, ogni piccolo gesto quotidiano ha il potere di cambiare il mondo. Eppure, in molte parti del mondo, l’infanzia è ancora negata: milioni di bambini vivono in condizioni di povertà, fragilità e isolamento, senza giochi, stimoli, compagnia o spazi sicuri.

Quest’anno, il focus è sul Diritto al Gioco, sancito dall’articolo 31 della Convenzione ONU. Come ricorda il presidente dell’Unicef Italia, Nicola Graziano, circa 1 bambino su 5 tra i 2 e i 4 anni non gioca con le persone che se ne prendono cura, 1 su 8 sotto i 5 anni non ha nemmeno un giocattolo, e circa 4 bambini su 10 non ricevono stimoli sufficienti a casa. Per chi vive in contesti di emergenza, il gioco non è solo divertimento: è un modo per ritrovare normalità, sicurezza e speranza.

Per celebrare questa giornata, in tutta Italia l’Unicef organizza eventi, laboratori, convegni, marce, attività ludiche e sportive nelle scuole, nelle biblioteche e nelle piazze. Tutte iniziative pensate per coinvolgere bambini, famiglie e comunità, stimolare riflessione e consapevolezza, e ricordare che il gioco e l’apprendimento non sono optional, ma diritti fondamentali.

Tra le iniziative più significative:

Seminari e convegni su temi contemporanei, come “Crescere ed educare nell’era dell’Intelligenza Artificiale”, per comprendere i diritti dei bambini anche nell’ambiente digitale.

Il lancio del rapporto “La condizione dell’infanzia nel mondo 2025” , che mette in luce le principali sfide dei bambini in termini di povertà, istruzione e benessere.

, che mette in luce le principali sfide dei bambini in termini di povertà, istruzione e benessere. L’iniziativa “Go Blue” , con monumenti e edifici illuminati di blu per simboleggiare l’impegno verso la piena attuazione dei diritti dei bambini.

, con monumenti e edifici illuminati di blu per simboleggiare l’impegno verso la piena attuazione dei diritti dei bambini. Attività educative nelle scuole e nelle biblioteche, laboratori e letture dedicate ai Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza , con particolare attenzione al diritto al gioco.

, con particolare attenzione al diritto al gioco. Coinvolgimento delle aziende aderenti al programma “Impresa Amica” dell’UNICEF, con campagne social e donazioni per combattere la malnutrizione infantile.

Celebrare la Giornata Mondiale dell’Infanzia significa ricordare che giocare, imparare, crescere e sentirsi amati non sono privilegi, ma diritti inalienabili. Significa dare ai bambini il diritto di essere bambini, di esplorare, di fare errori, di ridere e di sognare. Ogni attività, ogni piccolo gesto, ogni attenzione quotidiana contribuisce a costruire un mondo più giusto, solidale e umano.

In questa giornata, guardiamo ai bambini non come esseri fragili da proteggere, ma come protagonisti della propria vita e del nostro futuro. E ricordiamo che proteggere i bambini significa proteggere l’umanità intera, perché ogni sorriso, ogni gioco, ogni sogno realizzato è un passo verso un mondo migliore.

Alberta Zulli