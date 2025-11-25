“Gli Chef del Borgo”: un sabato sera molto speciale

TERMOLI. L’enogastronomia torna protagonista nel cuore del borgo vecchio con la manifestazione “Gli Chef del Borgo”, in programma sabato 29 novembre dalle ore 20. Presentata in sala consiliare, l’iniziativa nasce dall’esperienza estiva di “Heritage Wine Fest” e si arricchisce di nuove collaborazioni: Comune di Termoli, Coldiretti e Pro Loco hanno unito le forze insieme ai ristoratori del centro storico per offrire una serata che intreccia vino, cucina tipica e musica.

«Ringrazio Heritage Wine Fest, i ristoratori del borgo, la Coldiretti e la Pro Loco per aver aderito a questa iniziativa che segue quella dell’estate scorsa che ebbe molto successo.

Un evento esclusivo che nasce grazie alla disponibilità e alla collaborazione di tutte le parti per promuovere l’enogastronomia locale», ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla Cultura e Turismo Michele Barile. Il percorso, con ingresso dalla Torretta Belvedere e arrivo in Piazza Duomo, offrirà cinquanta etichette di vino e i piatti preparati dai nove ristoratori aderenti.

L’ingresso sarà libero, con degustazioni di vino al costo di dieci euro (tre calici più bicchiere in omaggio) e food a cinque euro per ogni assaggio.

In Piazza Duomo Coldiretti proporrà un mercatino di prodotti a chilometro zero, mentre lungo il percorso non mancheranno spazi musicali, stand di hobbistica e, a fine serata, un Dj set per i più giovani dalle 23.30. In attesa della manifestazione, venerdì sera la Termoli Sotterranea ospiterà una masterclass con degustazione di vini e panettoni (16 euro). «Desidero rivolgere un ringraziamento agli chef che hanno aderito e all’amministrazione comunale di Termoli. È un evento di grande caratura per il quale è stato trasmesso un messaggio coeso al grande pubblico», ha sottolineato Salvatore Di Matteo di Heritage Wine Fest.

Una rete di protagonisti che si mette al servizio della città per trasformare il borgo in un palcoscenico di sapori, cultura e convivialità.