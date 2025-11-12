Gravina: «Il Molise difenda la propria autonomia idrica con dati e pianificazione»

CAMPOBASSO. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina interviene con fermezza sulla gestione della crisi idrica in Molise, sottolineando l’urgenza di una pianificazione basata su dati scientifici e strumenti aggiornati. Le recenti dichiarazioni degli esponenti del governo regionale di centrodestra e del consigliere delegato Sabusco, in merito al confronto con la Puglia sull’interconnessione Liscione–Finocchito (il cosiddetto “tubone”), confermano – secondo Gravina – quanto il M5S sostiene da mesi: la diga del Liscione è un elemento di equilibrio fondamentale per il sistema idrico regionale, e la sua funzione di compensazione ha evitato interruzioni nell’erogazione dell’acqua a Campobasso e nei comuni serviti dal molisano destro, anche in queste settimane di siccità.

Gravina richiama l’attenzione sulla dichiarazione dello stato di emergenza in Puglia, che impone alla Regione Molise di definire una posizione chiara, fondata su evidenze tecniche, per evitare che decisioni prese altrove compromettano la capacità di gestione autonoma del territorio. L’obiettivo, ribadisce, deve essere quello di tutelare le esigenze dei cittadini molisani, garantendo un equilibrio tra cooperazione interregionale e salvaguardia delle risorse locali.

Il consigliere pentastellato evidenzia come parlare di “surplus” da destinare ad altri territori, senza una valutazione scientifica indipendente, significhi mettere a rischio l’autonomia idrica del Molise. “Solidarietà sì – afferma – ma ciò non deve tradursi in scelte ottuse che amplificano i problemi invece di risolverli”. Gravina ricorda che il ruolo del Liscione, in queste settimane di scarsità idrica, ha confermato l’efficacia della gestione equilibrata delle riserve, evitando disagi nei comuni serviti.

In vista della conferenza del 18 novembre in Capitanata, Gravina auspica che il Molise si presenti con una voce unitaria e realmente rappresentativa degli interessi del territorio. Il Governo regionale, secondo il consigliere, deve smettere di inseguire gli eventi e iniziare a governarli, perché “l’acqua è un bene comune, non una riserva da cedere a trattativa in corso”.

Infine, Gravina sollecita l’approvazione del piano di emergenza idrica regionale, ritenuto ormai non più rinviabile. Solo una pianificazione preventiva potrà consentire interventi tempestivi in caso di crisi. Ogni valutazione su eventuali surplus dovrà essere rimandata a studi scientifici approfonditi, evitando impegni che – come già accaduto in passato con la Campania – rischiano di vincolare il Molise a forniture non sostenibili. A breve, il Consiglio regionale sarà chiamato a discutere l’aggiornamento annuale previsto dalla legge istitutiva dell’Egam, un passaggio cruciale per valutare lo stato del sistema idrico e le prospettive di utilizzo della risorsa.

