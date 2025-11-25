Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate del Molise unite contro la violenza sulle donne

CAMPOBASSO. La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Onu nel 1999 in memoria delle sorelle Mirabal assassinate nella Repubblica Dominicana il 25 novembre 1960, ha trovato oggi un momento di forte testimonianza civile presso la sede del Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza.

Nel pomeriggio si è svolto l’incontro «Insieme contro la violenza sulle donne», organizzato in collaborazione con la Direzione Regionale Molise dell’Agenzia delle Entrate, che ha visto la partecipazione di numerosi militari e funzionari delle due Amministrazioni.

L’iniziativa, segnata dal colore arancione che ha illuminato la facciata della caserma – simbolo universale della lotta alla violenza di genere – ha rappresentato un’occasione di riflessione e confronto, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sulle cause e sulle conseguenze di ogni forma di violenza e di promuovere azioni concrete di prevenzione.

A impreziosire la manifestazione, l’esecuzione di brani musicali da parte di un trio d’archi formato da studenti ed ex studenti del Conservatorio Statale di Musica «L. Perosi» di Campobasso, alternata alla lettura di testi letterari scelti per dare voce alla dignità e alla resistenza femminile.

Negli spazi della caserma, inoltre, è stata allestita una mostra fotografica curata dall’Associazione «Centro per la fotografia Vivian Maier» di Campobasso, che ha offerto immagini potenti e suggestive sul tema affrontato. Un evento che ha unito istituzioni e comunità in un patto di responsabilità condivisa: la lotta alla violenza sulle donne non è solo celebrazione, ma impegno quotidiano che chiama ciascuno a farsi parte attiva di un cambiamento necessario.

EB