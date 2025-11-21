Guglionesi contro la violenza: due giorni di iniziative e un nuovo sportello di supporto

GUGLIONESI. In vista della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il Comune di Guglionesi promuove due giornate di attività, riflessione e confronto per sensibilizzare la comunità e ribadire un impegno che dura tutto l’anno. L’amministrazione invita la cittadinanza a prendere parte agli appuntamenti, contribuendo con la propria presenza a un messaggio collettivo di rispetto e responsabilità.

Programma degli eventi

Gli incontri principali sono previsti tra il 23 e il 25 novembre.

Domenica 23 novembre 2025 – Ore 10:30, Castellara

Dipingiamo la Panchina Rossa

Un momento partecipato e aperto a tutti, dedicato alla pittura della Panchina Rossa: un gesto simbolico che richiama l’attenzione sul femminicidio e sulla violenza contro le donne.

Martedì 25 novembre 2025 – Casa del Fanciullo

Ore 09:00 – Incontro istituzionale e formativo con il Biennio dell’Omnicomprensivo, arricchito dall’intervento della Dott.ssa Federica Buri .

– Incontro istituzionale e formativo con il Biennio dell’Omnicomprensivo, arricchito dall’intervento della . Ore 10:00 – Proiezione del film “C’è ancora domani”, un’opera che invita a riflettere sulle dinamiche della violenza e sul valore della libertà femminile.

– Proiezione del film “C’è ancora domani”, un’opera che invita a riflettere sulle dinamiche della violenza e sul valore della libertà femminile. Ore 18:00 – Proiezione serale del film, aperta a tutta la comunità, seguita da un dibattito pubblico per approfondire insieme il tema della violenza di genere.

Apertura del nuovo Sportello anti-violenza

Il Comune annuncia l’attivazione di un nuovo Sportello di ascolto e supporto, pensato per offrire un punto di riferimento sicuro e riservato a chi vive situazioni di difficoltà.

È possibile richiedere un colloquio in forma privata contattando l’Ufficio Sociale all’indirizzo: sportello.guglionesi@gmail.com

Si ricorda inoltre che il Numero Nazionale Antiviolenza 1522 è sempre attivo, 24 ore su 24, per fornire aiuto immediato e qualificato.

La partecipazione della comunità rappresenta un gesto concreto di solidarietà e impegno civile.

Guglionesi vi aspetta.

AZ