Guglionesi, Progetto Comune accusa: «Il sindaco chiarisca la sua posizione»



GUGLIONESI. Dopo mesi di silenzio e tentativi di dialogo andati a vuoto, l’associazione politico-culturale “Progetto Comune per Guglionesi” torna a farsi sentire con una nota dai toni decisi, in cui chiede al Sindaco una presa di posizione chiara sulla questione del cumulo delle indennità e su una possibile incompatibilità con la carica di presidente della Finmolise.

«Dopo una campagna elettorale all’insegna di roboanti annunci, che hanno riguardato in particolare il tema dell’efficientamento della macchina amministrativa – si legge nella nota – ci saremmo aspettati delle scelte coerenti con quanto promesso». L’associazione, che siede tra i banchi dell’opposizione, rivendica di aver più volte offerto collaborazione alla maggioranza, ricevendo però «rifiuti verso qualsiasi tentativo di confronto».

«Abbiamo inteso interpretare il ruolo di opposizione non limitandoci a fare le pulci all’operato degli amministratori – prosegue il comunicato – bensì esercitando un controllo democratico sulle decisioni assunte». Un’opposizione, dunque, che si definisce «propositiva», come dimostrerebbero interrogazioni e mozioni presentate in Consiglio comunale.

Ma è sulla questione del divieto di cumulo delle indennità che si concentra la critica più dura. «Questo tentativo di apertura si è scontrato con una condotta, quale quella del Sindaco, all’insegna dell’opacità – affermano – in particolare riguardo alla vicenda del divieto di cumulo delle indennità di carica». Secondo Progetto Comune, l’unica strada percorribile resta quella della verifica del rispetto della normativa vigente.

Il gruppo ricorda come una loro precedente iniziativa abbia riattivato l’iter per il recupero delle eccedenze sulle indennità erogate agli amministratori tra il 2021 e il 2024, iter che sarebbe stato «inopinatamente sospeso poco prima del verdetto elettorale (forse per evitare futuri casi di ineleggibilità?)».

Non solo. L’associazione solleva anche un possibile conflitto di interessi: «Approfondendo la questione relativa al divieto di cumulo delle indennità, è emersa una ulteriore ipotesi di incompatibilità tra la carica di Sindaco e quella di Presidente della Finmolise, alla luce delle disposizioni di cui alla Legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 e al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

Al di là degli aspetti giuridici, l’associazione pone l’accento su una questione di opportunità politica e di rispetto del mandato ricevuto: «Il primo cittadino, soprattutto in virtù del recente trascorso amministrativo del nostro comune, dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulla risoluzione dei problemi che affliggono la comunità».

La conclusione è un appello diretto: «Chiediamo al Sindaco di operare la scelta adeguata al caso, in grado di fugare ogni tipo di dubbio in merito alla sua possibile incompatibilità».