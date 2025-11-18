Guglionesi Progressista e Pd alzano la voce: “La salute non si tocca”

GUGLIONESI. Il gruppo civico Guglionesi Progressista e il Circolo del Partito Democratico locale hanno ufficializzato una sinergia politica che va oltre le sigle: è un patto di responsabilità, un fronte comune per difendere il diritto alla salute e contrastare il depotenziamento della Guardia Medica.

Un grido d’allarme e insieme una chiamata all’azione. Al centro, la denuncia contro il Piano Operativo Sanitario (Pos) Molise 2025-2027, che prevede la riduzione delle postazioni di Guardia Medica da 43 a meno di 15, concentrandole nei centri maggiori e lasciando scoperti territori come Guglionesi. Una scelta definita “scellerata”, “grave”, “insensata”, che mette a rischio la vita dei cittadini, in particolare degli anziani soli e fragili, e che tradisce il principio costituzionale sancito dall’articolo 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.

La denuncia è netta: il commissariamento della Sanità in Molise e le scelte gestionali che ne derivano stanno producendo danni incalcolabili.

Tagliare la Guardia Medica significa spezzare un presidio di emergenza, un argine contro l’abbandono sanitario. “Non si può sacrificare la salute pubblica sull’altare di motivazioni burocratiche e risparmi di corto respiro”, si legge nel comunicato. E ancora: “La Regione Molise è chiamata a rispondere con coraggio e responsabilità, dimostrando rispetto per i cittadini e per i valori fondamentali della nostra Repubblica”.

Guglionesi Progressista e il circolo Pd non si limitano alla denuncia: annunciano mobilitazione, confronto, pressione istituzionale. Chiedono alla Regione di sospendere immediatamente l’applicazione del piano, aprire un tavolo di confronto reale con le comunità locali e correggere la rotta. “La battaglia è appena iniziata e sarà tenace”, promettono. “La salute di Guglionesi non si tocca”.