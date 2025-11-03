Il Molise investe nella formazione: l’Alberghiero di Termoli all’opera anche nel carcere di Campobasso

TERMOLI. Il Molise investe nella formazione: l’Alberghiero di Termoli entra nel carcere di Campobasso.

Con la deliberazione n. 375 del 29 ottobre 2025, la Giunta Regionale del Molise ha approvato il Piano di Dimensionamento della Rete Scolastica e dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2026/2027, confermando l’attuale assetto di 45 autonomie scolastiche (34 nella provincia di Campobasso e 11 in quella di Isernia) e recependo integralmente le disposizioni del Decreto Interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025.

Tra le richieste accolte, spicca l’attivazione del primo periodo del percorso scolastico dell’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera “Federico di Svevia” di Termoli, destinato alla Casa circondariale di Campobasso.

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha ricevuto parere favorevole dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, condizionato all’organico di diritto assegnato e all’andamento delle iscrizioni.

Il progetto rappresenta un intervento di forte valore sociale, volto a offrire ai detenuti un’opportunità concreta di formazione professionale nel settore alberghiero, favorendo il reinserimento lavorativo e la riabilitazione attraverso competenze spendibili nel mondo del lavoro.

L’attivazione del percorso dell’istituto Alberghiero all’interno del carcere si inserisce in un quadro più ampio di interventi approvati dalla Regione, che includono nuovi indirizzi tecnici e professionali, accorpamenti di plessi scolastici e l’istituzione di nuovi corsi, tutti validati dal competente Servizio regionale e privi di impatto economico-finanziario sul bilancio regionale.