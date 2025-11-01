I bambini vestiti da santi sfilano verso San Timoteo: una mattinata di fede e gioia

TERMOLI. Una mattinata all’insegna della fede e della gioia ha animato oggi le vie del centro cittadino. La parrocchia-santuario San Timoteo, guidata da don Benito Giorgetta e il vicario parrocchiale don Sergio Carafa, in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia Campolieti e la Scuola Elementare Paritaria Campolieti, ha proposto ai più piccoli un’iniziativa speciale in occasione della festa di Tutti i Santi.

Numerosi bambini, vestiti da santi e sante, hanno preso parte a una colorata e allegra sfilata partita da piazza Monumento, accompagnata da canti e sorrisi, fino a raggiungere la chiesa di San Timoteo. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di far conoscere ai più piccoli la bellezza della santità vissuta nella quotidianità: persone comuni che si sono distinte nella famiglia, nel lavoro e nella fede.

Tra i modelli proposti ai bambini anche San Carlo Acutis, giovane testimone del Vangelo dei nostri tempi.

«Essere santi – ha ricordato don Benito Giorgetta – non significa fare cose straordinarie, ma vivere con amore e impegno ciò che ogni giorno ci viene affidato».

Un momento di comunità, semplicità e spiritualità che ha coinvolto famiglie, insegnanti e parrocchiani, in un clima di festa e condivisione. All’interno della cerimonia religiosa Don Benito ha celebrato il Rito del Battesimo Cristiano a due ragazzi adottati con amore cristiano dai genitori Liberato e Chiara Russo, Rodrigo e Shakira oggi con il ricevimento del santo Battesimo sono entrati a far parte della famiglia cristiana, momento molto commovente e intenso.

Michele Trombetta