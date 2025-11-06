I tifosi della “Curva Marco Guida” salutano Lorenzo Perino

TERMOLI. Oggi l’ultimo saluto a Lorenzo Perino. Tra coloro che gli hanno reso omaggio, nella camera ardente, una delegazione dei tifosi della Curva Marco Guida del Termoli Calcio, di cui Lorenzo era un grande sostenitore.

I tifosi hanno voluto rendere omaggio al loro amico e compagno di passione posando sulla bara la sciarpa del gruppo, simbolo del legame che univa Lorenzo ai colori giallorossi.

Dopo il saluto al feretro, i tifosi si sono recati sotto l’abitazione del figlio di Lorenzo, Gianluca, in via Carlo Del Croix, affiggendo sulla ringhiera del belvedere uno striscione con la scritta: “Ciao Lorenzo”. Gianluca, che in passato ha anche indossato la maglia del Termoli Calcio ed è tuttora un membro attivo del tifo organizzato della Curva Guida, si trova imbarcato su una nave da crociera. Ha appreso la tragica notizia della scomparsa del padre proprio mentre la nave stava per salpare da un porto del Messico. Ha fatto ritorno a Termoli per partecipare ai funerali del padre, al quale era profondamente legato.

Michele Trombetta