IA, cybersicurezza e giustizia penale: il focus all’UniMol

CAMPOBASSO. Si terrà il 6 e 7 novembre 2025, nell’Aula Magna “Vincenzo Cuoco” del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, il convegno dal titolo “Accertamento penale, Intelligenza Artificiale e Cybersicurezza”. L’iniziativa rientra tra le attività del Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) “Prova e processo informatico”, frutto della collaborazione tra l’UniMol e l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

L’appuntamento rappresenta un importante momento di confronto scientifico sul ruolo delle tecnologie digitali nel processo penale e, in particolare, sull’impatto dell’intelligenza artificiale nei meccanismi di accertamento e valutazione della prova. Il dibattito si inserisce nel contesto delle più recenti innovazioni normative e giurisprudenziali, con un focus sulla legge n. 132 del 2025, che introduce significativi aggiornamenti in materia di giustizia digitale e strumenti tecnologici a supporto dell’attività giudiziaria.

Ai lavori prenderanno parte studiosi e studiose provenienti da atenei di tutta Italia, tra cui Palermo, Vanvitelli, Roma “Tor Vergata”, Salerno e Sannio, insieme ai docenti dei due atenei promotori.

Il confronto interdisciplinare offrirà l’occasione per analizzare in profondità le trasformazioni del diritto processuale penale alla luce delle sfide poste dalla cybersicurezza, dalla protezione dei dati personali e dall’uso crescente dell’intelligenza artificiale nei sistemi di giustizia.

La materia al centro del convegno si colloca tra le frontiere più avanzate della ricerca giuridica italiana, aprendo una riflessione ampia sui nuovi spazi di libertà digitale, sui diritti fondamentali emergenti e sulle garanzie necessarie a bilanciare l’innovazione tecnologica con la tutela della persona e delle istituzioni democratiche.