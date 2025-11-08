Il Collegio 9 approda a Termoli: la nuova serie Rai ambientata negli anni ’90 fa tappa al Circolo Vela

TERMOLI. Dopo otto edizioni, tra le mura del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso approda la ‘nona’ del Collegio, che torna con una novità assoluta. La nona stagione, che andrà in onda su Rai 2 a partire dal 29 dicembre, sarà infatti ambientata negli anni ’90 e vedrà per la prima volta una puntata girata interamente sul mare, proprio a Termoli.

Una scelta che ha reso protagonista la città adriatica e, in particolare, il Circolo della Vela “Mario Cariello”, dove ragazzi e insegnanti del programma hanno vissuto un’esperienza indimenticabile tra sport, natura e momenti di condivisione.

Durante la permanenza, i partecipanti hanno preso parte a numerose attività organizzate dal circolo: dal campeggio sulla spiaggia al falò notturno, fino al tradizionale bagno in mare e a varie prove pratiche legate al mondo della vela. Tutte iniziative che hanno entusiasmato i collegiali, impegnati con entusiasmo e curiosità.

Uno dei momenti più emozionanti è stato senza dubbio quello della lezione di vela in mare aperto, resa possibile grazie alla collaborazione con Guidotti Ships e Franmarine, che hanno messo a disposizione un’imbarcazione per l’occasione. A condurre la lezione è stato un istruttore d’eccezione: Domenico Guidotti, Ceo delle due società e grande appassionato di mare.

«Esprimo davvero grande soddisfazione per questo evento» – ha dichiarato Guidotti – «È stata un’esperienza meravigliosa. Abbiamo avuto l’opportunità di trasmettere ai ragazzi l’amore per il mare e per la vela, ma anche i valori del rispetto per l’ambiente, che contribuiranno alla loro crescita umana e culturale».

L’iniziativa ha riscosso grande successo anche tra i responsabili del Circolo della Vela di Termoli, che si è confermato punto di riferimento per la promozione dello sport e dell’educazione ambientale sul territorio.

«Un onore ospitare questi ragazzi» – ha commentato il presidente Fabrizio Loffreda – «Hanno partecipato con entusiasmo alle nostre attività, vivendo appieno l’esperienza sulla spiaggia e in mare. Ringraziamo il Convitto “Mario Pagano” per averci coinvolti in questo progetto che dà lustro alla nostra città».

Con la nona edizione de Il Collegio, Termoli entra così a pieno titolo nel racconto televisivo di una delle serie più amate dal pubblico giovanile, portando sul piccolo schermo la magia del suo mare e del suo borgo antico.

EB