X
martedì 25 Novembre 2025
Cerca

Il Consiglio regionale commemora la Giornata contro la violenza sulle donne

  • Redazione
  • Attualità, Foto

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale ha aperto la seduta commemorando la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare le vittime e promuovere la sensibilizzazione e la consapevolezza pubblica su questo grave fenomeno.

Nel suo intervento introduttivo, il presidente Pallante ha sottolineato come il Consiglio Regionale abbia sempre mostrato attenzione e sensibilità verso un tema che investe profondamente la società: le donne sono spesso vittime di violenza nelle mura domestiche, nei luoghi di lavoro, negli spazi pubblici e in generale nella vita quotidiana.

Un’attenzione costante testimoniata dal “posto occupato”, allestito nel locale attiguo all’Aula, simbolo di ricordo per le vittime e monito per l’impegno di tutti. Il Consiglio si è detto determinato a intervenire istituzionalmente, operativamente e politicamente, ma anche umanamente, assumendo azioni concrete e promuovendo iniziative volte a creare una cultura condivisa che respinga e prevenga ogni forma di violenza.

AZ