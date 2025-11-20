Il “Gemellaggio della memoria” per Antonio Zara diventa patto di civiltà

SAN FELICE DEL MOLISE. La giornata di ieri ha segnato un momento di altissimo valore civile e simbolico per due comunità apparentemente lontane, ma unite da un filo invisibile che attraversa il tempo e la storia: San Felice del Molise e Fiumicino hanno sottoscritto il “Gemellaggio della memoria” dedicato al Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare, vittima a soli vent’anni del tragico attentato terroristico che colpì l’aeroporto di Fiumicino nel 1973.

La cerimonia si è aperta con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti di San Felice, che raffigura proprio il giovane Finanziere. A compiere il gesto sono stati i sindaci Corrado Zara e Mario Baccini, insieme al Comandante Regionale Molise della Guardia di Finanza, generale di brigata Danilo Petrucelli. Un momento di raccoglimento che ha restituito alla comunità la gravità del sacrificio e la forza del ricordo. Il silenzio della piazza, interrotto solo dal suono delle note d’onore, ha reso palpabile la continuità tra passato e presente, tra il dolore di allora e la responsabilità di oggi.

Il corteo istituzionale si è poi spostato nella cornice del Caffè Letterario, dove è stato firmato il protocollo d’intesa tra i due municipi. Non un semplice atto amministrativo, ma un patto di memoria e di responsabilità: San Felice del Molise e Fiumicino si impegnano a custodire e diffondere la storia di Antonio Zara, a renderla viva attraverso iniziative comuni, rapporti di amicizia e collaborazioni culturali. È un gemellaggio che non guarda solo al passato, ma si proietta nel futuro, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il senso profondo di un sacrificio che appartiene all’intera nazione.

Dopo i discorsi ufficiali, il Colonnello (aus.) Gerardo Severino, già direttore del Museo storico della Guardia di Finanza, ha tracciato un profilo intenso del giovane eroe. Le sue parole hanno restituito alla platea la dimensione umana di Antonio Zara: un ragazzo di vent’anni, cresciuto in una piccola comunità molisana, che si trovò improvvisamente di fronte alla brutalità della violenza terroristica e scelse di opporsi con la vita stessa al disprezzo della legge e della dignità umana. Un gesto che la Repubblica ha riconosciuto con la Medaglia d’Oro al Valor Militare, ma che resta soprattutto un monito per la coscienza civile.

Il sindaco Corrado Zara ha ricordato con forza il significato di questa memoria: “La figura del nostro concittadino rifulge per noi di San Felice, ma per tutta l’Italia e soprattutto per il Corpo della Guardia di Finanza, come esempio di quei valori che sono alla base della nostra Repubblica. Anche se sono passati oltre cinquant’anni, il dolore per la scomparsa di un ragazzo di vent’anni non passa; quel dolore, unito a quello di tutte le vittime di quell’attentato, sia da monito affinché nella vita di ogni giorno e nelle istituzioni si preservino e si rinvigoriscano l’eroismo, il sacrificio e l’amore per la Patria.”

Il “Gemellaggio della memoria” assume così un valore che va oltre la cerimonia: diventa un ponte tra due comunità, tra due territori, tra due storie che si intrecciano. È un invito a trasformare la memoria in azione, a fare della testimonianza un impegno quotidiano. Non basta ricordare: occorre educare, trasmettere, mobilitare. La memoria di Antonio Zara non deve restare confinata nelle lapidi o nei monumenti, ma deve diventare parte viva del tessuto civile, capace di orientare le scelte e i comportamenti delle istituzioni e dei cittadini.

La giornata si è chiusa con un sentimento condiviso di orgoglio e di commozione. San Felice del Molise e Fiumicino hanno scritto insieme una pagina di storia che non appartiene solo a loro, ma a tutta l’Italia. Una pagina che parla di fedeltà al dovere, di coraggio, di amore per la Patria, e che chiede a ciascuno di noi di non dimenticare mai che la libertà e la giustizia si difendono anche con il sacrificio estremo di chi ha creduto fino in fondo nei valori della Repubblica.

Il “Gemellaggio della memoria” è dunque un seme piantato ieri, destinato a germogliare domani. Sarà compito delle scuole, delle associazioni, delle istituzioni locali e nazionali farlo crescere, trasformando il ricordo di Antonio Zara in un patrimonio condiviso, in una lezione di civiltà che attraversa le generazioni. Perché la memoria non è un esercizio retorico, ma un impegno concreto: è la capacità di riconoscere nel sacrificio di un giovane la forza di un’intera comunità, e di farne guida per il futuro.

