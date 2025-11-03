Il generale Francesco Greco in visita al comando regionale Molise della Guardia di Finanza

CAMPOBASSO. Il Generale di Corpo d’Armata Francesco Greco, Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, ha fatto visita oggi al Comando Regionale Molise, con sede presso la caserma “M.O.V.M. Finanziere Antonio Zara” di Campobasso.

Accolto dal Generale di Brigata Danilo Petrucelli, Comandante Regionale, il Generale Greco ha incontrato le principali autorità locali, tra cui il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Vincenzo Niro e la Sindaca di Campobasso Maria Luisa Forte.

Durante la visita, il Comandante ha avuto modo di salutare i militari dei reparti operativi, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Un momento significativo è stato il briefing dedicato all’analisi della situazione socio-economica del Molise e all’illustrazione delle attività operative condotte dalle Fiamme Gialle sul territorio.

Il Generale Greco ha ricevuto aggiornamenti anche su tematiche legate al personale e alle infrastrutture, sottolineando l’importanza di un impegno costante e qualificato da parte di tutti i Finanzieri molisani. Ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto, esortando a mantenere alta la qualità del servizio a beneficio dei cittadini e delle istituzioni.