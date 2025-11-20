Il generale Parrulli in visita ai reparti forestali di Abruzzo e Molise

ABRUZZO-MOLISE. Nella giornata di ieri, 19 novembre, il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli, Comandante del CUFAA, Comando di vertice dell’Organizzazione Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, si è recato a L’Aquila, dove ha fatto visita al Prefetto di L’Aquila, Dott. Giancarlo Di Vincenzo, e, subito dopo, al Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”.

Nei locali dell’Aula Magna “Luigi Giugno”, accompagnato dal Colonnello Giuseppe Lopez, Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”, e dal Tenente Colonnello Irene Sebastiani, Capo Ufficio Comando, il Generale Parrulli, alla presenza del Cappellano Militare, Don Claudio Recchiuti, ha salutato gli Ufficiali comandanti e addetti dei reparti abruzzesi e molisani delle Specialità:

Forestale (Gruppi L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia; Reparti Parco Nazionale Maiella, Abruzzo Lazio e Molise, Gran Sasso e Monti della Laga; Reparti Biodiversità L’Aquila, Castel di Sangro, Pescara, Isernia)

(Gruppi L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia; Reparti Parco Nazionale Maiella, Abruzzo Lazio e Molise, Gran Sasso e Monti della Laga; Reparti Biodiversità L’Aquila, Castel di Sangro, Pescara, Isernia) Ambientale (Nuclei Operativo Ecologico Campobasso e Pescara)

(Nuclei Operativo Ecologico Campobasso e Pescara) Agroalimentare (Nucleo Tutela Agroalimentare Avezzano)

Nonché una rappresentanza di comandanti e addetti dei Nuclei Carabinieri Forestali e Parco, i rappresentanti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale e una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestale.

Nel corso dell’incontro, il Generale Parrulli, dopo aver portato il ringraziamento ricevuto dal Prefetto per il lavoro svolto a tutela dell’ambiente, della natura, delle biodiversità e delle eccellenze alimentari, ha esortato i militari, quali rappresentanti sul territorio, a conoscere nel dettaglio le aree che presidiano, per poter intervenire efficacemente alle richieste della comunità e dei cittadini. Li ha inoltre invitati ad essere saggi nelle scelte, per onorare la divisa che indossano ogni giorno.

Successivamente, sempre presso il Comando Regione, il Generale Parrulli ha ricevuto:

il procuratore Capo del Tribunale di L’Aquila, dottor Alberto Sgambati

il comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, Gen. D. Failla

il comandante regionale Abruzzo GdF, Gen. B. Mendella

il comandante Militare Esercito per Abruzzo e Molise, Col. Iovinelli

il comandante Provinciale GdF, Col. Oriolo

il questore di L’Aquila, Dott. Mancini

il comandante Provinciale Carabinieri L’Aquila, Col. Del Campo, rappresentato per l’occasione dal Comandante del Reparto Operativo Carabinieri L’Aquila, Ten. Col. Vaglio.

La visita è proseguita presso il Reparto Carabinieri Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Ad Assergi, il Comandante ha rivolto apprezzamento ai militari che operano nell’area protetta, nonché ai cavalieri e conduttori cinofili.