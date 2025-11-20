Il generale Parrulli in visita ai reparti forestali di Abruzzo e Molise

ABRUZZO-MOLISE. Nella giornata di ieri, 19 novembre, il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli, Comandante del CUFAA, Comando di vertice dell’Organizzazione Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, si è recato a L’Aquila, dove ha fatto visita al Prefetto di L’Aquila, Dott. Giancarlo Di Vincenzo, e, subito dopo, al Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”.
Nei locali dell’Aula Magna “Luigi Giugno”, accompagnato dal Colonnello Giuseppe Lopez, Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”, e dal Tenente Colonnello Irene Sebastiani, Capo Ufficio Comando, il Generale Parrulli, alla presenza del Cappellano Militare, Don Claudio Recchiuti, ha salutato gli Ufficiali comandanti e addetti dei reparti abruzzesi e molisani delle Specialità:
- Forestale (Gruppi L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia; Reparti Parco Nazionale Maiella, Abruzzo Lazio e Molise, Gran Sasso e Monti della Laga; Reparti Biodiversità L’Aquila, Castel di Sangro, Pescara, Isernia)
- Ambientale (Nuclei Operativo Ecologico Campobasso e Pescara)
- Agroalimentare (Nucleo Tutela Agroalimentare Avezzano)
Nonché una rappresentanza di comandanti e addetti dei Nuclei Carabinieri Forestali e Parco, i rappresentanti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale e una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestale.
Nel corso dell’incontro, il Generale Parrulli, dopo aver portato il ringraziamento ricevuto dal Prefetto per il lavoro svolto a tutela dell’ambiente, della natura, delle biodiversità e delle eccellenze alimentari, ha esortato i militari, quali rappresentanti sul territorio, a conoscere nel dettaglio le aree che presidiano, per poter intervenire efficacemente alle richieste della comunità e dei cittadini. Li ha inoltre invitati ad essere saggi nelle scelte, per onorare la divisa che indossano ogni giorno.
Successivamente, sempre presso il Comando Regione, il Generale Parrulli ha ricevuto:
- il procuratore Capo del Tribunale di L’Aquila, dottor Alberto Sgambati
- il comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, Gen. D. Failla
- il comandante regionale Abruzzo GdF, Gen. B. Mendella
- il comandante Militare Esercito per Abruzzo e Molise, Col. Iovinelli
- il comandante Provinciale GdF, Col. Oriolo
- il questore di L’Aquila, Dott. Mancini
- il comandante Provinciale Carabinieri L’Aquila, Col. Del Campo, rappresentato per l’occasione dal Comandante del Reparto Operativo Carabinieri L’Aquila, Ten. Col. Vaglio.
La visita è proseguita presso il Reparto Carabinieri Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Ad Assergi, il Comandante ha rivolto apprezzamento ai militari che operano nell’area protetta, nonché ai cavalieri e conduttori cinofili.