Il Molise alla Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale di Venezia

CAMPOBASSO. “È un Molise che, ancora una volta, conferma la qualità della sua offerta turistica con la presenza alla Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale (BITESP)”, ha dichiarato con entusiasmo il Consigliere Regionale Fabio Cofelice, Delegato a Turismo e Cultura, presente a Venezia per la BITESP 2025.

La Regione Molise è infatti presente il 25 e 26 novembre con 10 espositori per partecipare a una delle principali opportunità destinate al turismo esperienziale e sostenibile, quel turismo che permette di vivere il territorio attraverso le sue autenticità e caratteristiche.

“Due giorni – prosegue Fabio Cofelice – per evidenziare tutto il valore del Molise, che si manifesta attraverso natura incontaminata, borghi ricchi di storia e cultura, artigianato e tradizioni; tasselli essenziali quando parliamo di turismo esperienziale, perché può costituire uno dei motori principali della nostra economia.

Le nostre eccellenze sono sempre più riconosciute a livello nazionale e internazionale e i riscontri già ottenuti all’ottava edizione della Borsa di Venezia ne sono la conferma. Avere la possibilità di essere presenti è fondamentale per avviare nuove collaborazioni con tour operator, buyers internazionali e professionisti del settore”.

All’interno dello spazio espositivo regionale sono stati presentati percorsi e itinerari che pongono al centro il turismo lento e la scoperta dei borghi, con pacchetti per vivere il territorio a 360°, tra mare, lago e montagne, senza dimenticare l’accoglienza per rendere più accessibile e fruibile il Molise.

“Il turismo in una regione come il Molise – ha concluso il Consigliere Cofelice – può rappresentare il futuro, la leva per sviluppo e crescita. Per questo continueremo sulla strada intrapresa di valorizzazione dell’identità molisana, attraverso una strategia condivisa con tutti gli operatori locali che lavorano quotidianamente per far crescere il turismo molisano.

Un turismo che si sviluppa nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali, perché i nostri luoghi sono un patrimonio da valorizzare e proteggere per attrarre visitatori.

La presenza del Molise alla Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale a Venezia si pone quindi l’obiettivo di sostenere questi processi, puntando alla crescita e valorizzazione di tutto il territorio regionale.