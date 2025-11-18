«Il Molise conquista la scena nazionale sulle opere idriche»

FOGGIA. L’incontro nazionale sulle opere idriche strategiche, che oggi ha riunito Governo, Regioni e i principali attori istituzionali impegnati nella gestione dell’emergenza idrica, ha segnato una svolta storica per il Molise. Al tavolo, tra i protagonisti, il consigliere regionale Massimo Sabusco, presidente della Commissione Idrica, che ha imposto con fermezza le priorità del territorio molisano e pugliese al centro dell’agenda nazionale.

Il risultato è di quelli che pesano: 140 milioni di euro destinati al Molise, un traguardo politico e amministrativo tutt’altro che scontato. Una vittoria che porta la firma del lavoro tecnico e istituzionale condotto da Sabusco negli ultimi mesi, capace di trasformare le istanze locali in decisioni concrete in un contesto nazionale spesso refrattario alle periferie.

Durante il confronto sono stati confermati 41 milioni già inseriti in finanziaria per dragaggio e progettazione, risorse immediatamente attivabili per gli interventi più urgenti. A questi si aggiungono 99 milioni dal Dpcm, parte del miliardo nazionale per le opere idriche, e ulteriori 30 milioni dal Fondo sviluppo e coesione della Regione Puglia. Un pacchetto che consente di accelerare opere cruciali: dal collegamento idraulico Molise–Puglia all’ammodernamento degli impianti irrigui più critici, garantendo sicurezza idrica a cittadini, imprese e comparto agricolo.

Il Molise, troppo spesso relegato ai margini dei processi decisionali, oggi esce protagonista. Sabusco ha portato sul tavolo le esigenze dell’Appennino centrale e delle aree più fragili, imponendo un’agenda che non lascia spazio a rinvii. Ora si apre la fase dell’attuazione: il Presidente della Commissione Idrica ha già annunciato che vigilerà su tempi, cantieri e risultati, affinché ogni euro si traduca in opere tangibili e verificabili.

Il segnale è chiaro: quando il Molise si presenta con competenza e determinazione nei luoghi dove si decide davvero, i risultati arrivano. E l’esito di Foggia ne è la prova più concreta: una vittoria politica e istituzionale che restituisce dignità e centralità a un territorio troppo a lungo marginalizzato.

EB