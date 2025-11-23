TERMOLI. Il Molise non si arrende: il 29 novembre la piazza di Termoli chiama.

Il Molise attraversa una delle pagine più difficili della sua storia recente. La crisi dell’automotive e del suo indotto non è soltanto un problema di economia: è una ferita che minaccia di spegnere comunità intere, di costringere famiglie a separarsi, di obbligare giovani a lasciare la propria terra. Termoli, cuore industriale della regione, non può trasformarsi in un deserto produttivo. Non possiamo accettare che il Molise venga cancellato dalla mappa del lavoro e della dignità.

Per questo la CISL Molise chiama alla mobilitazione generale: il 29 novembre 2025, corteo dalle ore 10:00 con partenza da Piazza Donatori di Sangue a Termoli. Non è un appuntamento sindacale qualunque, ma un gesto di responsabilità e di amore verso il Molise, verso i figli e le generazioni che verranno.

Antonio D’Alessandro, segretario Ast-Cisl Molise, lancia un appello che diventa voce collettiva: «Il Molise non può morire di silenzio. Se lo stabilimento non riparte, non perderemo solo posti di lavoro: perderemo pezzi di vita, di comunità, di futuro. Il 29 novembre dobbiamo essere tutti in piazza, uniti, per gridare che il Molise esiste, resiste e pretende dignità.»

La battaglia non è di categoria, ma di popolo. «Non stiamo parlando solo di fabbriche e numeri – aggiunge D’Alessandro – stiamo parlando di vite, di famiglie, di affetti che rischiano di essere spezzati. Se Stellantis non dà risposte, il Molise sarà condannato a un esodo doloroso. È un colpo al cuore della nostra comunità. Il 29 novembre dobbiamo gridare insieme che il Molise non si arrende, che Termoli non muore.»

La transizione industriale non può diventare sinonimo di abbandono. Senza risposte da Stellantis e dall’Europa, migliaia di persone saranno costrette a vivere la sofferenza di una migrazione forzata. È un dolore che non possiamo accettare. La piazza di Termoli deve diventare il simbolo di una comunità che difende il proprio futuro con dignità e con amore per questa terra.

Il 29 novembre sarà il giorno in cui il Molise intero dirà: «Noi ci siamo. Noi resistiamo. Noi vogliamo futuro. Se Termoli si spegne, si spegne il Molise. Se Termoli resiste, il Molise vive.» Difendere Termoli significa difendere i figli, le radici, la dignità di un popolo intero. Non è solo lavoro: è vita, è comunità, è futuro.

Il Molise non si arrende. Termoli non muore. Il 29 novembre il Molise scende in piazza per difendere lavoro, comunità e futuro.

EB