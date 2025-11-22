Il nuovo regolamento Ztl e Apu: digitalizzazione, trasparenza e tutela del Borgo

TERMOLI. La Giunta comunale di Termoli ha approvato all’unanimità, nella seduta del 20 novembre 2025, il nuovo Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito e alla sosta nella Zona a Traffico Limitato del Borgo Vecchio e nell’Area Pedonale del Centro Urbano.

Un atto che segna una svolta nella gestione della mobilità cittadina, con l’obiettivo dichiarato di coniugare tutela del patrimonio storico e ambientale, sicurezza stradale e innovazione tecnologica.

Il provvedimento, predisposto dal Comando di Polizia Locale e articolato in 14 articoli, introduce un sistema digitalizzato e automatizzato per la gestione dei permessi, con l’inserimento delle targhe autorizzate in un registro elettronico (“lista bianca”) collegato ai nuovi varchi di controllo omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le telecamere e i dispositivi elettronici installati nel Borgo Vecchio garantiranno un monitoraggio costante e trasparente, riducendo al minimo margini di discrezionalità e abusi.

Il regolamento definisce con precisione:

Le categorie di utenti autorizzabili (residenti, disabili, attività commerciali, servizi essenziali)

(residenti, disabili, attività commerciali, servizi essenziali) La durata, il rinnovo e la revoca dei permessi

Le modalità di sosta e transito consentite

L’abrogazione di tutte le precedenti normative frammentarie, sostituite da un quadro unico e coordinato

La Giunta ha dichiarato l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL, consentendo l’operatività immediata dei varchi elettronici e l’applicazione delle nuove regole.

“È un passo necessario – si legge nelle motivazioni – per garantire una mobilità sostenibile, sicura e rispettosa della storia e della vita del Borgo Vecchio e del centro urbano”.

Il regolamento recepisce le più recenti disposizioni del Codice della Strada, del GDPR e delle normative nazionali sulla mobilità sostenibile, ponendo Termoli in linea con le città italiane ed europee che hanno scelto di rafforzare la tutela dei centri storici attraverso strumenti tecnologici e digitali.

La delibera, firmata dal sindaco Balice e dal segretario generale Adele Santagata, rappresenta un atto di governo urbano che non si limita a regolare il traffico, ma afferma una visione chiara: il Borgo Vecchio e il centro devono essere luoghi di vita, cultura e turismo, liberati dal peso del traffico e restituiti alla comunità.