Il Pd molisano presenta emendamenti al Senato su sanità, nodo industriale Stellantis e post sisma

TERMOLI. Il Partito Democratico del Molise chiama Roma a rispondere: tre emendamenti alla manovra di bilancio, tre ferite aperte che chiedono cura immediata. Sanità, lavoro, ricostruzione post-sisma: il Pd non si limita a denunciare, ma agisce. In Commissione Bilancio, grazie all’azione dei senatori Daniele Manca, Antonio Misiani e Michele Fina, sono stati presentati emendamenti che puntano a ribaltare l’inerzia del Governo nazionale verso una regione troppo spesso dimenticata, segnata da fragilità strutturali, crisi aziendali e sanitarie, e territori interni abbandonati.

Primo fronte: la Sanità pubblica. Il Molise è ancora sotto commissariamento, con un disavanzo che soffoca il sistema. Il Pd chiede un contributo straordinario di 120 milioni di euro per coprire il deficit, superare il piano di rientro e restituire autonomia alla Regione. Senza questo intervento, il rischio è il collasso definitivo del Sistema Sanitario Regionale.

Secondo fronte: Stellantis e il futuro industriale del Basso Molise. L’emendamento propone l’istituzione di un “Distretto di interesse strategico industriale nazionale” a Termoli, con semplificazioni procedurali e incentivi per le imprese già operative e quelle che intendono insediarsi. L’obiettivo è chiaro: salvare l’occupazione, attrarre investimenti, rilanciare l’intera area produttiva.

Terzo fronte: il terremoto del 2018. A sette anni dal sisma, molte zone del Molise attendono ancora risposte. Il Pd chiede che anche questi territori possano accedere agli aiuti e agli incentivi fiscali previsti per le aree colpite da eventi sismici, sanando una disparità che grida vendetta.

“Il nostro lavoro è e sarà sempre finalizzato all’interesse dei cittadini”, scrive il Pd Molise. “Chiediamo al centrodestra di sostenere questi emendamenti lungo tutto l’iter parlamentare, assumendosi la responsabilità politica di dare risposte concrete per rilanciare il Molise”. Il messaggio è netto: non c’è più tempo per rinvii, il Molise merita dignità, investimenti e giustizia. Ora tocca al Parlamento decidere se voltarsi ancora una volta dall’altra parte o finalmente agire.

EB