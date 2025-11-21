Il “Piccolo Ambulatorio Sociale di Comunità” continua la sua missione

BONEFRO. Il Piccolo Ambulatorio Sociale di Comunità (PASC) di Bonefro non si ferma. Grazie al rifinanziamento disposto dalla Regione Molise nell’ambito del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità 6 “Un Molise più sociale attraverso l’inclusione e la protezione sociale” (ESO 4.11), e inserito nella Strategia dell’Area Interna Medio Basso Molise, il presidio potrà proseguire la sua attività.

Un risultato che va oltre la burocrazia: significa continuità di un presidio di prossimità socio-sanitario che, in un territorio fragile e diffuso come quello del Medio Basso Molise, rappresenta un punto di riferimento essenziale. Salute, benessere, prevenzione, inclusione sociale: il Pasc è un luogo che mette al centro le persone, soprattutto le più vulnerabili, e restituisce dignità e vicinanza a chi rischia l’isolamento.

La comunità riconosce il valore di questo traguardo e rivolge un ringraziamento alla Giunta Regionale del Molise, con particolare riferimento all’Assessore Iorio, che ha sostenuto con convinzione la prosecuzione del progetto. Gratitudine anche all’Autorità di Gestione del PR FESR-FSE+, Alberta De Lisio, per la professionalità e la collaborazione costante, insieme alla struttura amministrativa di riferimento.

Fondamentale, inoltre, il ruolo del Comitato dei Sindaci dell’Area Interna Medio Basso Molise e del Comune capofila Larino, che hanno condiviso e sostenuto l’iniziativa, riconoscendone il valore per l’intero territorio.

Il Pasc Bonefro, già insignito del Premio Comuni Virtuosi 2024 nella categoria “Nuovi stili di vita”, si conferma così modello concreto di servizio innovativo e vicino alle persone. Un presidio che non solo cura, ma mobilita: rafforza l’attenzione del Comune di Bonefro ai bisogni di tutti e dimostra che anche nei piccoli centri la comunità può essere laboratorio di futuro.

EB