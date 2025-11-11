Il porto turistico di Montenero premiato ai Blue Marina Awards 2025

MONTENERO DI BISACCIA. Si è concluso con un vero trionfo, nella prestigiosa cornice del Circolo Artistico Tunnel di Palazzo Doria, patrimonio UNESCO dei Rolli genovesi, il viaggio 2025 dei Blue Marina Awards, il riconoscimento nazionale dedicato all’eccellenza della portualità turistica italiana.

Porti turistici da tutta Italia sono arrivati a Genova per partecipare alla grande cerimonia finale della IV edizione dei Blue Marina Awards, che ha riunito centinaia di rappresentanti di marina e istituzioni. Tutti i posti disponibili sono andati esauriti, con la sala gremita di persone, a testimonianza dell’interesse e del prestigio che i Blue Marina Awards hanno conquistato nel panorama della blue economy nazionale.

Dopo un anno di tappe lungo tutto lo Stivale, dedicate a innovazione, sostenibilità, accoglienza turistica, inclusività e sicurezza, i Blue Marina Awards hanno celebrato i porti e gli approdi turistici italiani come risorsa strategica del Sistema Italia. Dalla prima edizione a oggi, circa 250 porti turistici hanno partecipato, contribuendo a creare una rete nazionale dell’eccellenza nella portualità turistica.

A moderare la giornata è stato Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes e Nautica, in un evento che ha visto la partecipazione di un parterre istituzionale di alto livello.

La Ministra del Turismo Daniela Santanchè ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa e per l’impegno dei porti turistici italiani verso la sostenibilità e l’eccellenza:

“I Blue Marina Awards rappresentano molto più di un semplice riconoscimento: sono un acceleratore di qualità, sostenibilità e competitività per l’intero sistema della portualità turistica, celebrando chi contribuisce a far crescere il valore del mare per la nostra Nazione. La portualità turistica è una risorsa strategica per l’Italia. Non si tratta solo di ormeggio, ma di accoglienza, cultura, mobilità dolce, sport, formazione e tecnologia. È la finestra sull’Italia. È una piattaforma che connette le coste con l’entroterra e distribuisce valore sui territori. Congratulazioni all’iniziativa dei Blue Marina Awards per il costante impegno e complimenti al suo ideatore, Walter Vassallo, vero motore dei processi per elevare la qualità dell’offerta della portualità turistica nazionale.”

Sono intervenuti:

Massimiliano Nannini , Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta della Regione Liguria

, Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta della Regione Liguria Alessio Piana , Consigliere Delegato Blue Economy Regione Liguria

, Consigliere Delegato Blue Economy Regione Liguria Federico Bogliolo , Consigliere Regione Liguria e Presidente Municipio Levante Genova

, Consigliere Regione Liguria e Presidente Municipio Levante Genova Leonardo Manzari , WestMED National Hub for Italy

, WestMED National Hub for Italy Antonio Ranieri , Ammiraglio Ispettore (CP), Direttore Marittimo della Liguria

, Ammiraglio Ispettore (CP), Direttore Marittimo della Liguria Luciano Serra , Presidente ASSONAT-Confcommercio

, Presidente ASSONAT-Confcommercio Giancarlo Vinacci , Head Advisory Board ASSONAUTICA Italiana e Presidente Comitato Investimenti del Blue Economy Debt Fund

, Head Advisory Board ASSONAUTICA Italiana e Presidente Comitato Investimenti del Blue Economy Debt Fund Andrea Leonardi , Consigliere Federale FIV

, Consigliere Federale FIV Luigi Bottos, Head ESG RINA

“Nessun vincitore o vinto: è una festa del mare, perché il mare unisce e i Blue Marina Awards nascono proprio per fare bene al nostro Paese” – ha dichiarato Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards.

“Questa edizione conferma che la portualità turistica italiana è viva, in crescita e capace di innovare. L’energia e la partecipazione che abbiamo visto oggi ci dicono che il futuro della blue economy è già iniziato, e i porti saranno i suoi protagonisti. I Blue Marina Awards contribuiscono alla costruzione di una portualità turistica competitiva, sostenibile, innovativa e inclusiva.”

Luciano Serra, Presidente ASSONAT-Confcommercio, partner istituzionale dei Blue Marina Awards:

“I Blue Marina Awards rappresentano un’iniziativa fondamentale per valorizzare le nostre strutture dedicate alla nautica da diporto lungo le coste italiane. Queste strutture promuovono il diportismo e il turismo nautico, salvaguardano l’ambiente marino e creano esperienze turistiche di eccellenza, rendendo i porti sempre più attrattivi a livello nazionale e internazionale.”

Federico Bogliolo, Consigliere Regione Liguria:

“I Blue Marina Awards sintetizzano tutti i valori della blue economy. La giornata di premiazione, risultato della visione lungimirante del Dott. Vassallo, dimostra come le realtà territoriali condividano idee, proposte e valori. La Liguria ha un indotto di 1,9 euro per ogni euro speso nell’economia del mare. Continueremo a lavorare sulla blue economy e su eventi come questo, linfa vitale per un settore in grande sviluppo.”

Porti e approdi turistici premiati Blue Marina Awards 2025

Porti turistici con vocazione diportistica – Oltre 500 posti barca:

Capo d’Orlando Marina, Consorzio Porto di Alghero, Porto di Andora, Porto Turistico di Cetraro, Porto Turistico di Jesolo SRL, Porto Turistico Marina di Pescara, Porto di Santa Teresa Gallura, Shipyard & Marina Sant’Andrea

Tra i 200 e i 500 posti barca:

Bisceglie Approdi SPA – Marina Resort, Marina di Puntaldìa SRL, Porto Barricata, Porto Turistico Marina Uno, Porto Turistico Marina Sveva, Porto Turistico di Marina di Camerota

Porti turistici con vocazione superyacht – Oltre 500 posti barca:

Marina di Porto Cervo, Porto di Tropea

Tra i 200 e i 500 posti barca:

Base Nautica Flavio Gioia, Marina Genova

Approdi turistici con vocazione diportistica – Fino a 200 posti barca:

Approdo Turistico Cala Cravieu, Centro Nautico Baia Levante, Marina Carmelo, Marina di Sant’Elmo SRL, Marina Cala dei Sardi, Porto di Sperlonga, Yachting Santa Margherita – Procida

Premi speciali