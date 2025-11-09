Il saluto commosso alla professoressa Annamaria Sciarretta

TERMOLI. Addio ad Annamaria Sciarretta: il funerale alla chiesa del Carmelo.

Un saluto sobrio, intenso e profondamente umano. Così la comunità di Termoli ha dato l’ultimo addio ad Annamaria Sciarretta, nella chiesa del Carmelo, dove si è svolto il funerale secondo la sua precisa volontà: una cerimonia semplice, senza fiori né annunci pubblici, nel segno della discrezione che l’ha sempre accompagnata.

A celebrare la messa è stato don Benito Giorgetta, che ha ricordato con affetto e commozione la lunga collaborazione e l’amicizia che lo hanno legato per oltre vent’anni ad Annamaria. «Come lei stessa mi aveva chiesto – ha detto durante l’omelia – sono qui a celebrare la sua messa. Era una donna forte, coerente, capace di grande rigore ma anche di profonda umanità. Abbiamo condiviso tante esperienze nella scuola e nella vita della comunità».

La funzione religiosa si è svolta in un clima di raccoglimento e silenzio. La chiesa era gremita, con tutti i posti occupati da colleghi, ex alunni, amici e conoscenti che hanno voluto stringersi attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

Per volontà della stessa Annamaria, non sono stati esposti fiori. Aveva lasciato una sorta di testamento spirituale, un messaggio scritto in cui ringraziava tutti e salutava con affetto i suoi studenti, le colleghe e le amiche più care. Un gesto delicato, che ha commosso chi la conosceva bene, diffuso dal figlio, Ettore Colombo.

Alla cerimonia erano presenti tante socie della Fidapa, ma anche rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, in alta uniforme, legati da rapporti di amicizia con il figlio della professoressa.

Così Annamaria Sciarretta ha salutato la sua città e le persone che hanno fatto parte del suo cammino, lasciando il ricordo di una donna integerrima, amata e rispettata per il suo impegno e la sua umanità.

Emanuele Bracone