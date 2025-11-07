“Il web dai social all’intelligenza artificiale”: il focus di Poste Italiane

TERMOLI. Lunedì 10 novembre, alle ore 11, torna in Molise l’appuntamento con i webinar di Educazione Digitale, l’iniziativa gratuita di Poste Italiane dedicata a tutti i cittadini per promuovere la conoscenza degli strumenti tecnologici e poter cogliere al meglio le opportunità offerte dalle innovazioni sia in ambito personale che lavorativo.

I cittadini molisani potranno partecipare al webinar “Il web dai social all’intelligenza artificiale” accedendo direttamente dal link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale-evento-10-novembre-2025.html, senza necessità di iscrizione.

Durante la sessione, della durata di circa un’ora, si parlerà di come le tecnologie aiutino a orientarsi tra le informazioni in rete e a riconoscere deepfake e disinformazione, si vedrà come gli algoritmi condizionino i risultati dei motori di ricerca, che ruolo possono avere i bias e l’importanza delle fonti.

Una parte del webinar viene dedicata al grande tema dell’intelligenza artificiale, tecnologia che si sviluppa a velocità esponenziale e che sta trasformando ogni aspetto della società, dalla vita quotidiana al mondo del lavoro.

Uno spazio sarà dedicato anche ai più giovani, alla loro vita on line, al ruolo degli adulti nel supportali per acquisire la necessaria consapevolezza nell’uso degli strumenti e crescere come cittadini digitali.

Il percorso di Educazione Digitale della Corporate University propone costantemente nuovi contenuti multimediali, come podcast, giochi, infografiche e videopillole sempre gratuitamente disponibili nella sezione web, alcuni anche nella Lingua Italiana dei Segni – LIS.

Le attività possono essere seguite anche sui canali social LinkedIn, Facebook e X attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram di Poste Italiane.

Nel corso dell’anno l’iniziativa interesserà tutto il territorio nazionale, muovendosi nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.