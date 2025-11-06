Impianti idrici, affidati i lavori coi fondi Pnrr sulle vasche a Difesa Grande

TERMOLI. La Regione Molise ha ufficialmente affidato alla D’Alessandro Lavori Srl di Aversa (Caserta) l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle vasche di accumulo dei serbatoi seminterrati situati in contrada Difesa Grande, a servizio dell’impianto “Termoli Medio”.

L’intervento, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), è considerato strategico per il miglioramento della rete idrica primaria regionale. Con la Determinazione Dirigenziale n. 6568 del 3 novembre 2025, il Servizio Centrale Unica di Committenza della Giunta regionale ha formalizzato l’aggiudicazione dell’appalto per un importo complessivo contrattuale di 1.230.463,88 euro oltre IVA e oneri di legge, suddiviso in 28.963,15 euro per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 1.187.211,08 euro per l’esecuzione dei lavori e 14.289,65 euro per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. La procedura di gara, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 4539 del 31 luglio 2025, è stata condotta sulla piattaforma telematica MolisEprocurement con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 18 agosto 2025, con previsione di inversione procedimentale, ovvero la valutazione prima delle offerte tecniche ed economiche e solo successivamente della documentazione amministrativa dell’operatore proposto per l’aggiudicazione. La Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 4847 del 28 agosto 2025, ha concluso i propri lavori il 1° ottobre, mentre il Seggio di gara, istituito con determinazione n. 5840 del 3 ottobre, ha supportato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l’ingegnere Raffaele Malatesta, nella fase di verifica della documentazione.

Le sedute si sono svolte regolarmente tra l’8 e il 23 settembre 2025 per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, e successivamente, il 9 ottobre, per l’esame delle buste amministrative. Dalla valutazione complessiva è risultata vincitrice la D’Alessandro Lavori Srl, che ha totalizzato un punteggio di 96,87 punti, di cui 65,00 per l’offerta tecnica e 31,87 per quella economica. La ditta campana ha superato gli altri concorrenti senza che si rendesse necessaria la verifica di congruità dell’offerta, poiché non sussistevano anomalie rispetto ai parametri di gara. La documentazione amministrativa è risultata completa e regolare, con esito positivo anche per la verifica dei requisiti di partecipazione e delle assenze di cause di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice. Il progetto, del valore complessivo di 2,1 milioni di euro, è finanziato per 1,68 milioni dal Pnrr e per 420.000 euro dalla Regione Molise, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza delle strutture di accumulo idrico che servono il sistema di distribuzione della città di Termoli. La manutenzione straordinaria delle vasche rappresenta un tassello fondamentale per ridurre le perdite, ottimizzare la gestione delle risorse e garantire continuità al servizio in caso di emergenze o carenze idriche.

L’affidamento conferma l’impegno dell’amministrazione regionale nel rispettare le tempistiche imposte dai progetti Pnrr, che prevedono il completamento e il collaudo dell’intervento entro il 31 marzo 2026. Tutte le fasi dell’appalto sono state svolte nel pieno rispetto delle norme di trasparenza, tracciabilità finanziaria e pubblicità legale, come richiesto dalle linee guida nazionali e regionali in materia di utilizzo dei fondi europei. Con la determinazione di aggiudicazione, gli atti di gara sono stati trasmessi al Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato per gli adempimenti di competenza e la successiva stipula del contratto d’appalto. Seguirà la fase di progettazione esecutiva, della durata di 30 giorni, cui faranno seguito 130 giorni di lavori, per un totale di circa cinque mesi di attività effettiva, con possibilità di riduzione dei tempi in base alle offerte migliorative. Con questa aggiudicazione, la Regione Molise compie un passo decisivo verso la piena realizzazione dell’intervento, assicurando un equilibrio tra qualità progettuale, efficienza economica e tempestività, in linea con gli obiettivi del Pnrr e con le esigenze del territorio termolese.

EB