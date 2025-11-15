In arrivo 30 nuovi agenti di Polizia penitenziaria grazie al piano di mobilità nazionale nelle carceri molisane

TERMOLI. In arrivo 30 nuovi agenti di Polizia penitenziaria grazie al piano di mobilità nazionale.

È partito oggi il piano di mobilità collegato al 185° Corso allievi agenti di Polizia penitenziaria, che prevede l’assegnazione di 2627 unità su scala nazionale. In provincia di Campobasso, saranno 30 i nuovi agenti destinati alla Casa Circondariale del capoluogo e a quella di Larino, rafforzando in modo significativo la pianta organica degli istituti penitenziari molisani. “Con l’arrivo di queste unità, che si aggiungono ai neo assunti del 185° Corso giunti lo scorso ottobre, abbiamo incrementato la dotazione organica di 20 unità. Un supporto prezioso per il personale già operativo”, ha dichiarato il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove. Soddisfazione anche da parte del senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta: “L’arrivo di questi agenti rappresenta una boccata d’ossigeno per gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria, che affrontano quotidianamente le difficoltà all’interno degli istituti. Un sentito ringraziamento al Sottosegretario Delmastro per il costante impegno. Continueremo, insieme, a lavorare per il territorio”.

EB