In basso Molise nasce la prima Comunità dell’olio



ROTELLO. Nel cuore del Molise, dove l’ulivo non è solo pianta ma memoria, lavoro e identità, Rotello segna un passaggio che divide il prima dal dopo: è il primo comune della regione a costituirsi formalmente come Comunità dell’Olio. Non un titolo da esibire, ma l’avvio di un processo concreto e partecipato, radicato nella terra e proiettato verso un nuovo modello di sviluppo locale.

L’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Marmorini e dal vicesindaco Gisella Perrino ha trasformato l’adesione alla rete nazionale delle Città dell’Olio in occasione di crescita condivisa, identitaria e sostenibile. Il progetto, promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio (Anco), prende corpo in basso Molise e costruisce una rete virtuosa che unisce amministrazioni, produttori, associazioni e cittadini attorno a un bene comune: l’olio extravergine di oliva, espressione autentica della cultura e del paesaggio rurale molisano.

A Rotello questa visione ha trovato terreno fertile: le prime realtà ad aderire sono state l’Associazione Sportiva Dilettantistica Asd Il Valore e l’Azienda Agricola Casa Mancini D’Alessandro, due anime diverse ma complementari del territorio — quella sociale e quella produttiva — che hanno sottoscritto la Carta degli Impegni per la Sostenibilità e il Benessere, ottenendo la certificazione del Marchio “Comunità dell’Olio”. Un marchio che non è solo sigillo di qualità, ma promessa di rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, partecipazione attiva e valorizzazione delle tradizioni produttive. Perché l’olio Evo, in questa visione, non è soltanto prodotto: è ambasciatore del territorio, filo conduttore che unisce agricoltura, cultura, turismo e benessere.

Lo ha ribadito Michele Sonnessa, presidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio: «Le Comunità dell’Olio rappresentano la nuova frontiera delle Città dell’Olio: spazi di partecipazione e collaborazione in cui chi produce, amministra e promuove l’olio Evo lavora insieme per raccontare un territorio attraverso la sua cultura olivicola». A Rotello questo racconto si traduce in obiettivi chiari: migliorare la qualità e la sostenibilità della produzione olivicola locale; sostenere lo sviluppo di un’imprenditoria radicata; promuovere le cultivar autoctone molisane; rafforzare il legame tra olio Evo, cultura e turismo.

«Per Rotello – ha dichiarato il vicesindaco Gisella Perrino – questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio. È il segno di un impegno collettivo che valorizza la nostra tradizione olivicola e offre nuove prospettive di crescita per il comparto agricolo, turistico e culturale. Il nostro intento è far conoscere l’olio del Molise come prodotto identitario, simbolo di qualità della vita e custode del nostro paesaggio». In un tempo in cui i piccoli borghi rischiano l’oblio, Rotello sceglie di farsi comunità attiva, consapevole e orgogliosa, partendo da ciò che ha di più autentico: l’olio, la terra, le persone. La Comunità dell’Olio non è etichetta, ma processo da vivere; è patto tra chi coltiva e chi amministra, tra chi promuove e chi consuma, tra chi resta e chi torna. È la dimostrazione che anche un piccolo borgo può diventare laboratorio di futuro, se ha il coraggio di credere nelle proprie radici.

EB