In Cattedrale la celebrazione della “Virgo Fidelis” patrona dell’Arma dei Carabinieri

TERMOLI. Domani, 21 novembre, come da tradizione, si celebra la “Virgo Fidelis”, Patrona protettrice dell’Arma dei Carabinieri. La ricorrenza, fissata nel 1949 da Papa Pio XII, cade il 21 novembre, data in cui l’Arma ricorda anche il sacrificio dei suoi Carabinieri nella battaglia di Culqualber (1941), in Africa orientale. Per tre mesi, i Carabinieri si opposero strenuamente a difesa dell’avamposto contro le soverchianti forze inglesi, riuscendo eroicamente a mantenere il caposaldo fino alla capitolazione finale, giunta proprio il 21 novembre.

Per l’occasione, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso ha organizzato l’evento a Termoli, nella suggestiva cornice della Cattedrale “Santa Maria della Purificazione e San Basso”, con la tradizionale celebrazione eucaristica che avrà inizio alle ore 15:30 e sarà officiata dal vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, sua eccellenza Claudio Palumbo.

Alla cerimonia presenzieranno il Generale di Brigata Gianluca Feroce, Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo Molise, il Colonnello Luigi Di Santo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, insieme alle principali Autorità militari e civili del territorio.