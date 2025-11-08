CAMPOMARINO. Continua a provocare strascichi la seduta di Consiglio comunale di mercoledì scorso, a Campomarino per il gruppo consiliare di minoranza “Campomarino che Vorrei”: «In Consiglio comunale ennesima figuraccia dell’amministrazione Norante. Atto urbanistico ritirato per evidente illegittimità».

L’ultimo Consiglio comunale ha ancora una volta messo in luce le difficoltà e le contraddizioni operative dell’Amministrazione Norante. Nel corso della seduta, infatti, la maggioranza ha scelto di abbandonare la propria proposta di delibera relativa al settore Urbanistica, dopo le puntuali osservazioni sollevate dai gruppi di opposizione.

Per tutta la durata del Consiglio, invece di rispondere nel merito alle questioni politiche e amministrative poste, la maggioranza ha preferito ricorrere a battute, provocazioni e tentativi di deridere le posizioni dell’opposizione. Tuttavia, quando si è arrivati alla discussione del punto n. 6 all’ordine del giorno, è emersa l’ormai evidente approssimazione con cui viene gestita l’attività amministrativa.

La proposta di delibera si è rivelata infatti priva di fondamenti tecnici e giuridici, come denunciato dai consiglieri di opposizione. La maggioranza, colta in evidente difficoltà, è stata costretta a ritirare l’atto, evitando così una votazione che avrebbe prodotto un atto palesemente illegittimo, certificando – al tempo stesso – una chiara sconfitta politica.

A rendere la situazione ancora più grave è stato l’abbandono dell’aula da parte dell’assessore Pollace prima della discussione, dichiarando un possibile conflitto di interessi. Un episodio che getta ulteriori ombre sulla trasparenza e sulla gestione della pratica.

«Siamo ai minimi storici – affermano i gruppi di opposizione – la maggioranza deride ma non risponde, propone atti privi di fondamento e viene puntualmente smentita quando si affronta il merito con competenza e documentazione. Il Comune non può essere amministrato con superficialità e improvvisazione».