In Molise la proposta di legge per istituire i “parcheggi rosa”: più tutele per le donne in gravidanza

TERMOLI. In città già ci sono, e non solo a Termoli, ma per il Movimento 5 Stelle la pratica va estesa a tutta la regione.

Un passo concreto verso una mobilità più inclusiva e attenta alle esigenze delle donne in gravidanza. I Consiglieri regionali Angelo Primiani, Andrea Greco e Roberto Gravina hanno presentato una proposta di legge regionale, registrata con il n. 82 della XIII Legislatura, per l’istituzione di parcheggi riservati alle autovetture condotte da gestanti.

La proposta, che mira a garantire maggiore sicurezza e comodità alle future madri, prevede l’individuazione di un numero adeguato di stalli “rosa” nei parcheggi pubblici urbani del territorio molisano. Questi spazi, riservati alle donne in stato interessante, rappresentano una misura di prevenzione e tutela sia per la madre che per il nascituro.

Nella relazione illustrativa, i promotori ricordano che il Decreto-legge 121/2021, convertito nella Legge 156/2021, ha introdotto la possibilità – ma non l’obbligo – per i Comuni di istituire i parcheggi rosa e rilasciare i relativi permessi. La proposta regionale intende dunque rafforzare questa facoltà, promuovendo attivamente l’adozione di tali misure su scala locale, nel rispetto delle competenze previste dall’articolo 117 della Costituzione.

Il testo prevede che gli stalli vengano individuati prioritariamente in prossimità di ospedali con reparti ginecologici, ambulatori pubblici, consultori familiari, asili nido, scuole dell’infanzia e primarie, nonché uffici pubblici. Inoltre, la Regione invita i Comuni a sensibilizzare anche i gestori privati – come centri commerciali, ipermercati e parcheggi pubblici non comunali – affinché contribuiscano alla realizzazione di questi spazi dedicati.

La proposta di legge sarà ora assegnata alla Commissione permanente competente, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante. Dopo l’istruttoria e l’espressione del parere, il testo approderà in Aula per la discussione e l’eventuale approvazione definitiva