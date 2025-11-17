«In Molise voltare pagina in sanità è una necessità»: i Commissari rispondono punto su punto



TERMOLI. In Molise parlare di sanità è diventato lo sport più praticato. Ogni giorno, ovunque. Comprensibile, certo: la salute è percepita come bene primario, più dei trasporti, dell’istruzione, persino della sicurezza. Ma per parlarne serve competenza, conoscenza delle norme, dei numeri, dell’esperienza. Altrimenti si scade nel populismo. Lo dimostra il caso Campania: il Tar ha accolto il ricorso del Presidente contro il diniego all’uscita dal Piano di Rientro. Subito qualcuno in Molise ha chiesto: “E noi?”. La risposta è semplice: per uscire dal Commissariamento servono due esercizi consecutivi in pareggio di bilancio, erogazione piena dei Lea in tutte le aree (ospedaliera, territoriale, prevenzione) e adempimenti normativi. La Campania ritiene di averli raggiunti. Il Molise, no.

Ecco perché, se non si volta pagina, il commissariamento non finirà mai. Emblematico il caso della Rete Ictus. Fino a un mese fa, chi veniva colpito da ictus emorragico o ischemico con indicazione alla trombectomia veniva trasferito fuori regione. Oggi, grazie alla nuova Rete, questi pazienti saranno curati in Molise, presso l’Ircss Neuromed, struttura di altissima specialità riconosciuta a livello nazionale. Meno tempo, meno disagi, meno costi. Una scelta di buon senso e di efficienza terapeutica. Eppure, sono stati presentati ricorsi al Tar contro un provvedimento salvavita.

Altro fronte: i Laboratori di Emodinamica. In Molise, due su tre sono sottosoglia per numero e tipologia di prestazioni. Lo dice il DM 70/2015, non i Commissari. Interventi sotto soglia mettono a rischio la vita dei pazienti infartuati. La riduzione delle strutture non è un taglio economico, ma una tutela sanitaria.

Stesso discorso per le sedi di Continuità Assistenziale. In Molise ce ne sono oltre 40, il numero più alto d’Italia in proporzione. I medici non bastano, i turni non si coprono, molte sedi restano scoperte. La riorganizzazione prevede la riduzione delle sedi e l’integrazione nelle Case di Comunità, con specialisti, infermieri, telemedicina e maggiore presenza dei medici di base. Una rivoluzione territoriale. Ma c’è chi chiede di mantenere la sede “sotto casa”, anche senza medici.

Infine, il caso del Presidio Ospedaliero di Agnone. Nel 2024 ha ricoverato 328 pazienti in 20 posti letto: meno di uno al giorno. Nel 2025, ancora meno. Il Pronto Soccorso è tenuto in piedi da medici a contratto libero professionale: non si trovano professionisti da assumere. Un ospedale senza personale e senza pazienti. La rimodulazione in Ospedale di Comunità non è una punizione per l’Alto Molise, ma un tentativo estremo di garantire assistenza. Prima di decidere, si è tentato tutto: anche una collaborazione con una struttura extraregionale. Nulla da fare. Il sindaco Daniele Saia ne è testimone.

I Commissari Bonamico e Di Giacomo lo ribadiscono: non si può restare ancorati a modelli fallimentari. Non si può dire sempre “no” senza proporre alternative concrete. In sanità, cambiare è obbligatorio. Per uscire dal commissariamento. Per dare ai molisani servizi efficaci. Per voltare pagina, finalmente

EB