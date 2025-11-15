Inaugurata la “Buca Rossa” nella chiesa di San Pietro

TERMOLI. Questa mattina, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Termoli, è stata inaugurata la “Buca Rossa”, una cassetta postale dedicata alle donne vittime di violenza, consegnata al parroco padre Enzo Ronzitti dalla presidente della Fidapa di Termoli Matilde Tartaglia e dalla vicepresidente Angela Rusciano.

L’iniziativa, promossa dalla Fidapa locale in collaborazione con la Casa dei Diritti e il Centro Antiviolenza Liberaluna, rappresenta un presidio concreto contro la violenza di genere: le segnalazioni anonime che verranno depositate nella cassetta saranno affidate a professionisti in grado di garantire ascolto, protezione e accompagnamento. Padre Ronzitti ha definito la Buca Rossa “un varco di speranza e liberazione”, sottolineandone il valore simbolico e pratico. Il progetto era stato presentato il giorno precedente durante il convegno “Violenza e femminicidio: un bilancio tra misure legislative, strategie di intervento e azioni positive per le donne”, che ha visto la partecipazione di magistrati, psicologi, avvocati e rappresentanti delle istituzioni locali.

Dai lavori è emersa la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione, potenziare le risorse per i centri antiviolenza e costruire percorsi di rinascita che restituiscano dignità e futuro alle vittime. La Buca Rossa di Termoli si pone così come simbolo di comunità e responsabilità condivisa: un invito concreto a denunciare e un impegno collettivo a non restare indifferenti.

EB