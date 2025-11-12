Indipendenza e integrazione: il progetto educativo “Sai”

TERMOLI. Con l’obiettivo di promuovere l’autonomia personale e l’inclusione sociale dei beneficiari del sistema di accoglienza, il progetto Sai di Termoli, gestito dalla Cooperativa Medihospes, ha avviato il “Progetto Educativo per l’Indipendenza e l’Integrazione”, un percorso formativo innovativo della durata di sei mesi. Presentato ufficialmente nel mese di ottobre, il progetto si propone di fornire strumenti concreti per una piena integrazione nel contesto sociale e lavorativo locale.

A partire da novembre, il programma entra nella fase attiva con un calendario di incontri tematici mensili, ciascuno dedicato a un aspetto fondamentale della vita quotidiana. Nel primo modulo, Carmine e Stefania dell’associazione Tu.tutelati accompagneranno i beneficiari in un percorso di consulenza sulle utenze domestiche, offrendo consigli pratici su risparmio energetico e gestione consapevole delle forniture.

Dopo una pausa a dicembre per le festività natalizie, il progetto riprenderà a gennaio con un approfondimento sulla riduzione degli sprechi e il consumo sostenibile.

A febbraio si affronterà il tema della gestione degli spazi comuni e della convivenza, mentre a marzo si parlerà di ricerca di casa e lavoro, con l’intervento di un avvocato del territorio che fornirà chiarimenti su contratti di lavoro, buste paga e contratti di locazione, con particolare attenzione ai diritti e ai doveri dei cittadini. Il percorso si concluderà ad aprile con una cerimonia finale che prevede la consegna degli attestati di partecipazione e un buffet multiculturale per celebrare il cammino condiviso.

Un ruolo centrale nel progetto è ricoperto dai mediatori interculturali, che accompagnano i beneficiari in ogni fase del percorso, facilitando la comunicazione e favorendo l’inclusione. Al termine di ogni incontro, l’insegnante del progetto Sd di Termoli svilupperà una lezione di potenziamento mirato, volta a consolidare le competenze acquisite.

Il “Progetto Educativo per l’Indipendenza e l’Integrazione” rappresenta un’importante opportunità di crescita personale e collettiva, unendo formazione, partecipazione e spirito di comunità. Un’iniziativa concreta che conferma l’impegno del Sai di Termoli e della Cooperativa Medihospes nel promuovere percorsi di autonomia e integrazione per tutti i beneficiari del sistema di accoglienza.

