Inquilini Iacp in via Tevere e via Arno: «Viviamo tra buio, degrado e animali selvatici»

TERMOLI. Gli inquilini delle case popolari di via Tevere e via Arno lanciano un grido di allarme che non può più essere ignorato. Davanti ai portoni regna un’oscurità pericolosa: l’illuminazione è talmente scarsa che camminare diventa un rischio quotidiano. Non si tratta di timori astratti, ma di episodi concreti: cadute, fratture, nasi rotti, ricorso alle cure ospedaliere. «Prima o poi qualcuno si romperà le gambe», avvertono i residenti.

A questo si aggiunge l’incuria del verde. Erba alta e spazi abbandonati hanno trasformato l’area in rifugio per cinghiali, topi, serpenti e insetti. Ogni anno si ripetono le liti tra condomini: alcuni pagano di tasca propria per tagliare l’erba, altri si rifiutano, mentre il Comune stesso ha confermato che la competenza spetta alle case popolari. «In 42 anni non si è mai visto un intervento straordinario», denunciano.

Le abitazioni, inoltre, presentano infiltrazioni e piove dentro casa. Foto e sopralluoghi hanno documentato la situazione, ma le segnalazioni sono rimaste senza risposta. Dopo tentativi ripetuti e silenzi, i residenti hanno deciso di rendere pubblica la loro protesta: la lettera è stata inviata al presidente Ferrazzano. Non solo: se non arriveranno interventi, verranno chiamati Vigili del Fuoco e autorità sanitarie per tutelare igiene e sicurezza.

La richiesta è chiara: rispetto dei contratti e dei diritti. «Se gli affitti e gli arretrati ci vengono chiesti puntualmente, è giusto che anche i nostri diritti vengano garantiti», scrivono i condomini. E concludono con un auspicio: «Speriamo che dopo tanti presidenti sia finalmente arrivato quello giusto».

EB