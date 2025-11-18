Intelligenza Artificiale: Termoli fa un passo avanti

TERMOLI. La trasformazione digitale continua a correre e Termoli si conferma ancora una volta un punto di riferimento nel centro-sud Italia. Dopo il successo dei primi due livelli, torna infatti un percorso formativo dedicato all’intelligenza artificiale che sta attirando l’attenzione di imprenditori, manager e professionisti: il corso avanzato 3° e 4° livello di ChatGPT Sabato 22 novembre, promosso da Rino Muccino in collaborazione con Paola Ialongo consulente finanziaria e organizzato insieme ad ICLUB, presso l’ente di formazione Scuola e Lavoro a Termoli.

Per capire cosa aspettarsi da questa nuova edizione, abbiamo raccolto le voci dei protagonisti.

Rino Muccino, titolare della ditta EMMEPI srl meccanica di precisione a Termoli, e promotore dell’iniziativa, lo dice con chiarezza: le imprese che si formano oggi guideranno il futuro

«Non si ferma il vento con le mani. Il vento dell’innovazione non va ostacolato, va compreso e governato. Per questo stiamo investendo tempo e risorse nella formazione sull’intelligenza artificiale, per noi, per i nostri collaboratori, e per gli imprenditori che condividono con noi questo percorso».

Gli chiediamo perché un territorio come il Molise dovrebbe puntare su corsi così avanzati.

«Perché chi parte adesso è ancora in tempo per guidare, non per inseguire», spiega Muccino.

«Questi livelli formativi non sono introduttivi, sono pensati per chi vuole davvero integrare ChatGPT nei processi aziendali, migliorare la gestione dei progetti, creare automazioni, sviluppare GPT personalizzati. È una competenza strategica».

Muccino ci tiene a chiarire un punto è un corso adatto anche a chi usa già ChatGPT in modo avanzato.

«Il 3° e 4° livello non sono corsi “base”, sono ideali anche per chi già utilizza ChatGPT tutti i giorni, per chi sa creare prompt, per chi lavora con le cartelle Progetto. Qui si fa un passo decisivo verso l’uso professionale dell’AI».

Il docente sarà Riccardo Rossi, coach e formatore esperto di meccatronica e digitalizzazione delle PMI.

Gli chiediamo: cosa distingue questo corso dagli altri?

«La differenza sta nella concretezza», risponde Rossi.

«Non parleremo solo delle potenzialità dell’AI, le faremo usare. Prompt evoluti, automazioni, progettazione di GPT personalizzati, strategie avanzate per ottimizzare procedure, comunicazione e organizzazione interna. Chi partecipa torna in azienda con strumenti immediatamente applicabili, Porteremo i partecipanti dentro il mondo dell’AI operativa».

E sulla preparazione dei partecipanti:

«Questi livelli sono perfetti per chi ha già confidenza con ChatGPT. Ma chi parte da una buona base può comunque seguirli, il nostro metodo si adatta al gruppo e punta sempre a rendere tutti operativi».

Questo appuntamento nasce da una rete sempre più solida tra imprese, professionisti e formazione.

Muccino lo sottolinea:

«L’iniziativa è promossa insieme a Paola Ialongo, che ha creduto da subito nel valore di un percorso che mette insieme innovazione, territorio e persone. Quello che stiamo costruendo è un ecosistema formativo che può far crescere tutto il Molise».

Perché partecipare?

«Semplice, il futuro non aspetta. E la formazione non è un costo, ma un investimento sulla competitività dell’azienda e sulla serenità dei collaboratori. Chi partecipa non impara solo a usare ChatGPT, impara a usarlo per innovare davvero».

Informazioni e iscrizioni

Il corso si terrà sabato 22 novembre presso Scuola e Lavoro, Largo Martiri delle Foibe, Termoli.

I posti sono limitati.

Informazioni, programma completo e link https://workshop-ai-personalizza-f6xfvig.gamma.site/