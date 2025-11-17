Interventi immediati in caso di guasti elettrici: il Cosib si mette al sicuro

TERMOLI. Il Cosib ha deciso: sarà la Saem Impianti Srl a gestire gli interventi elettrici a guasto sugli impianti di depurazione, sollevamento Biferno e trattamento. L’affidamento diretto, formalizzato con determina dirigenziale n. 126 del 12 novembre, vale 30.000 euro più Iva e punta a garantire reattività immediata in caso di guasti improvvisi.

La Saem non è un nome nuovo per il Consorzio. È la stessa impresa che ha ricostruito la cabina MT/BT dopo l’incendio del 25 aprile 2023, intervento documentato da Dichiarazione di Conformità e contratto firmato ad agosto 2024. È anche l’attuale affidataria della manutenzione ordinaria. Il Cosib ha scelto di puntare sulla continuità tecnica e sulla responsabilità diretta: chi ha ricostruito l’impianto, lo conosce, lo mantiene e interviene.

La relazione tecnica firmata dal responsabile del settore manutenzione, Franco Di Michele, è chiara: “Serve un servizio di pronto intervento, reperibile H24, capace di individuare subito il guasto e ripristinare la funzionalità”.

La direzione dell’esecuzione è affidata allo stesso Di Michele. Il segnale è chiaro: il Cosib non vuole rischi, né ritardi. Sceglie un interlocutore che conosca l’impianto, risponda subito e garantisca continuità.

