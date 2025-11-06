La Capitaneria proroga la “Piana di carico” alla foce del Trigno

TERMOLI. Il comandante del porto, Giuseppe Panico, Capo del Circondario Marittimo, autorizza la proroga dell’occupazione temporanea dell’area sita in prossimità della foce del fiume Trigno per l’utilizzo come piana di carico di materiale calcareo o vulcanico, destinato ai lavori di conservazione e valorizzazione – interventi di manutenzione da piano programmatico risorse PDC – riparazione scogliera San Salvo Marina, affidati dal comune di San Salvo alla società Inmare S.r.l.

L’Ordinanza n. 55/2025 del 10 ottobre 2025 è prorogata sino al giorno 4 dicembre 2025 incluso.

La Società Inmare S.r.l. è tenuta al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza della navigazione, tutela ambientale e salvaguardia della vita umana in mare, garantendo la presenza di personale qualificato durante le operazioni e mantenendo costanti comunicazioni con la Capitaneria di Porto di Termoli.

Al termine dell’occupazione, dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni del Comune di San Salvo e della Regione Molise.

EB