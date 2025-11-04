La città scommette sull’arte digitale: Termoli Art Factory nel nome di Jacovitti

TERMOLI. Con una delibera approvata all’unanimità il 30 ottobre 2025, la Giunta Balice ha ufficializzato la propria adesione al bando del Ministero della Cultura per la produzione di opere televisive e web dedicate all’identità culturale italiana. Al centro della candidatura c’è il progetto “Termoli Art Factory”, un’iniziativa ambiziosa che punta a trasformare la città molisana in un laboratorio permanente di creatività visiva contemporanea, ispirato all’eredità artistica di Benito Jacovitti.

Il celebre fumettista termolese, maestro dell’ironia e della stratificazione visiva, diventa il simbolo di una rinascita culturale che fonde cinema, audiovisivo, arte digitale e tecnologie immersive come intelligenza artificiale, realtà aumentata e video immersivi. Il progetto prevede la creazione della “Sala Immersiva Jac”, uno spazio nel centro storico destinato alla produzione e alla sperimentazione artistica, concepito come cuore operativo e simbolico dell’intera iniziativa.

Tra gli obiettivi dichiarati: valorizzare la figura di Jacovitti, promuovere la contaminazione tra linguaggi artistici e tecnologici, formare nuove professionalità nel campo dell’animazione e dell’AI Art, coinvolgere scuole e accademie in processi di co-creazione, e rafforzare l’immagine culturale italiana a livello internazionale.

Il Comune ha già ottenuto la disponibilità dell’Università del Molise e della Fondazione Macte come partner collaborativi.

Il progetto, che potrà beneficiare di un contributo ministeriale fino all’80% dei costi, prevede una compartecipazione comunale del 20%, coperta da fondi di bilancio e costi di personale per un totale di 45 mila euro.

Con Termoli Art Factory si intende realizzare un nodo stabile nella rete delle città creative italiane, un’opportunità strategica per raccontare l’identità culturale del Paese attraverso l’arte e l’innovazione.

Termoli si candida così a diventare Capitale dell’Immaginario Contemporaneo, nel segno di Jacovitti e della creatività del futuro.

