La delegazione di Mafalda a Mar del Plata: “Un’accoglienza che ci ha commossi”

MAFALDA. Il sindaco di Mafalda ringrazia la comunità di Mar del Plata: “Un’accoglienza che ci ha commossi”.

Si è conclusa con grande emozione la visita istituzionale della delegazione del Comune di Mafalda nella città argentina di Mar del Plata, dove vive una numerosa comunità di origine molisana. Il sindaco Egidio Riccioni ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento per l’accoglienza ricevuta, sottolineando il profondo legame che unisce le due comunità.

“Desidero esprimere personalmente, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di Mafalda, il più sincero ringraziamento per l’accoglienza straordinaria che ci avete riservato durante la nostra visita in Argentina,” ha dichiarato Riccioni. “Siamo stati accolti con un calore che ci ha profondamente commossi. In ogni incontro, in ogni sorriso, abbiamo sentito l’affetto autentico di chi, pur vivendo lontano, conserva nel cuore le proprie radici e il legame con la nostra amata Mafalda.”

Il sindaco ha rivolto un ringraziamento speciale alla collettività mafaldese di Mar del Plata, guidata dalla presidente Marilena Mastragostino, per la generosa ospitalità e l’impeccabile organizzazione degli eventi. Ha inoltre voluto sottolineare la disponibilità del console italiano, dottor Andrea Varischetti, e l’attenzione riservata alla delegazione da parte delle autorità cittadine.

“Il vostro impegno nel mantenere viva la lingua, la cultura e i valori della vostra terra d’origine rappresenta un legame prezioso che unisce le nostre comunità, lontane geograficamente ma profondamente connesse,” ha aggiunto Riccioni. “Siamo tornati a casa con il cuore colmo di gratitudine e con la certezza che Mafalda vive ed ha radici profonde nella città di Mar del Plata, con il ricordo, l’affetto e la testimonianza di ognuno di voi.”

La visita ha rafforzato il ponte culturale e affettivo tra Mafalda e Mar del Plata, confermando l’importanza delle relazioni internazionali fondate sulla memoria, sull’identità e sulla condivisione.

EB