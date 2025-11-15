X
sabato 15 Novembre 2025
La giudice Mastronardi è la nuova presidente del Tribunale di Isernia

  • Redazione
  • Attualità

TERMOLI-ISERNIA. La nomina di Margiolina Mastronardi a presidente del Tribunale di Isernia rappresenta un importante riconoscimento per una figura giuridica di grande esperienza e radicamento nel territorio molisano.

Originaria della regione e con una lunga carriera come giudice a Termoli, la dottoressa Mastronardi porta con sé una profonda conoscenza del contesto locale e una solida competenza maturata presso la Corte d’Appello di Campobasso.

Il suo insediamento segna il passaggio di testimone da Vincenzo Di Giacomo, che ha lasciato l’incarico per limiti di età.