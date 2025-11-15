La giudice Mastronardi è la nuova presidente del Tribunale di Isernia

TERMOLI-ISERNIA. La nomina di Margiolina Mastronardi a presidente del Tribunale di Isernia rappresenta un importante riconoscimento per una figura giuridica di grande esperienza e radicamento nel territorio molisano.
Originaria della regione e con una lunga carriera come giudice a Termoli, la dottoressa Mastronardi porta con sé una profonda conoscenza del contesto locale e una solida competenza maturata presso la Corte d’Appello di Campobasso.
Il suo insediamento segna il passaggio di testimone da Vincenzo Di Giacomo, che ha lasciato l’incarico per limiti di età.