La memoria di San Giuliano è un patto di coscienza

TERMOLI. San Giuliano di Puglia non ricorda soltanto una tragedia, ma rinnova un patto di coscienza.

Ventitré anni dopo il crollo della scuola “Jovine”, quelle piccole vite continuano a parlare attraverso il silenzio, insegnandoci che la memoria è impegno, non rituale.

Da questo paese ferito è nata una lezione che riguarda tutti: la sicurezza dei bambini non è un gesto di pietà, ma di giustizia.

San Giuliano resta un faro per l’Italia intera, un luogo dove il dolore si trasforma in speranza, e la memoria diventa futuro.

Emanuele Bracone