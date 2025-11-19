La nuova sanità del Molise 2025-2027 nell’ipotesi del Piano operativo

TERMOLI. Il nuovo Programma Operativo 2025-2027, presentato dalla Struttura Commissariale e inviato ai Ministeri competenti per l’approvazione definitiva, ridisegna la sanità molisana in un quadro complessivo di riforma. Un documento strategico, denso di dati, analisi e prospettive, che punta a restituire equilibrio a un sistema fragile, segnato da anni di commissariamento, carenze strutturali, difficoltà organizzative e un quadro demografico tra i più complessi d’Italia.

In questo scenario, Termoli emerge come una delle aree cardine della sanità regionale: per popolazione, per flussi territoriali, per la presenza dell’ospedale San Timoteo e per il ruolo del Distretto sanitario, che serve oltre un terzo dei residenti molisani. Il Piano operativo considera il Basso Molise come un territorio altamente strategico, sia per il peso demografico sia per la collocazione geografica, con un bacino che si estende fino ai comuni abruzzesi limitrofi e che non può essere trascurato nella pianificazione delle reti cliniche e delle infrastrutture sanitarie.

Un Molise anziano, fragile e con forte domanda di servizi territoriali

Il documento parte da un’analisi demografica impietosa ma necessaria: il Molise è una delle regioni più anziane d’Italia, con un’età media di 48,1 anni e un indice di vecchiaia in crescita costante. La popolazione over 65 rappresenta una quota molto elevata, mentre la denatalità continua a peggiorare, con ricadute dirette sui servizi sanitari, sulle cronicità e sulla sostenibilità complessiva del sistema.

In questo contesto, il Distretto di Termoli, con 93.642 residenti, pari al 32,38% della popolazione regionale, assume un rilievo particolare: è il distretto più significativo in termini di densità demografica, di presenza di famiglie giovani (pur nella tendenza generale alla contrazione) e di bisogni sociosanitari complessi. La presenza di un grande polo industriale, di infrastrutture turistiche e di una popolazione fluttuante durante i mesi estivi rende l’area ancora più rilevante nelle scelte programmatorie.

Prevenzione, screening, vaccinazioni: Termoli come polo attivo

Il Programma Operativo dedica ampio spazio alla prevenzione collettiva, considerata una delle leve principali per contenere la spesa sanitaria futura e garantire la salute pubblica. In questo quadro, Termoli è uno dei centri vaccinali cardine del sistema regionale.

Le campagne vaccinali – antinfluenzale, anti-Covid, antipneumococcica, anti-RSV – sono state rafforzate durante il 2024 e il 2025, con Open Day straordinari e un aumento significativo dell’offerta rivolta a bambini, donne in gravidanza, over 65 e persone fragili. Il Distretto termolese è stato tra i più attivi nel garantire coperture adeguate, anche grazie a una rete territoriale che include presidi pubblici, farmacie e collaborazione con i medici di medicina generale.

Particolarmente rilevante il tema degli screening oncologici: mammella, cervice e colon retto. Il PO sottolinea l’importanza di uniformare l’offerta, rafforzare la presa in carico e integrare farmacie e MMG nella distribuzione e raccolta dei test del colon retto. Anche in questo ambito, Termoli svolge un ruolo strategico, rappresentando uno dei territori in cui la riorganizzazione della prevenzione potrà portare ai risultati più visibili.

La grande partita dell’assistenza territoriale

Il Programma Operativo affronta anche il tema cruciale della riforma dell’assistenza territoriale, spinta dal DM 77 e finanziata in larga parte attraverso il PNRR. Tra gli interventi previsti:

potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata,

sviluppo delle cure palliative,

rafforzamento della rete delle strutture intermedie,

ridefinizione dei percorsi per la non autosufficienza,

digitalizzazione e telemedicina,

maggiore integrazione tra distretti, ospedali e medicina di base.

In tutto questo, Termoli è designata come uno dei punti più rilevanti di erogazione dei servizi di prossimità, anche grazie alla distribuzione della popolazione, alla presenza di un ospedale spoke di rilievo e alla prossimità con aree ad alta mobilità quotidiana.

Il San Timoteo di Termoli nel nuovo modello ospedaliero

Un capitolo centrale del documento riguarda la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. Il San Timoteo viene confermato come ospedale spoke con funzioni essenziali per il territorio. La struttura resta un riferimento per:

medicina generale,

chirurgia,

emergenza-urgenza con Pronto Soccorso attivo,

servizi diagnostici e specialistici,

attività programmata e urgente per il Basso Molise.

Tuttavia, il Programma Operativo chiarisce che la definizione completa della rete ospedaliera – compresi alcuni nodi cruciali per Termoli – è stata trasmessa ai Ministeri per l’approvazione e sarà oggetto di ulteriori verifiche con il Tavolo di Monitoraggio.

Ed è in questa cornice che entrano in gioco i due temi più sensibili per Termoli: Punto Nascita ed Emodinamica / Rete IMA.

Il Punto Nascita di Termoli: storia, numeri e prospettive

Il Programma Operativo dedica un intero approfondimento al Punto Nascita del San Timoteo, ricostruendo con precisione sia la vicenda amministrativa sia il quadro clinico.

La questione giudiziaria

Il documento ricorda che, nonostante il parere negativo del Comitato Percorso Nascita nazionale (CPNn), che in passato aveva chiesto la chiusura del Punto Nascita di Termoli per insufficienza dei requisiti previsti dal DM 70, la struttura è rimasta aperta grazie alla sentenza n. 80/2021 del TAR Molise, che ha annullato l’atto di chiusura disposto dalla Regione.

Il Punto Nascita, dunque, è attivo per decisione del TAR, non per approvazione ministeriale.

I motivi del parere sfavorevole: cosa dice il PO

Il documento elenca le principali criticità rilevate dal Comitato Percorso Nascita:

numero di parti sotto la soglia di sicurezza prevista dal DM 70,

tasso di tagli cesarei superiore agli standard nazionali,

carenza di personale medico e ostetrico,

assenza di alcune dotazioni tecnologiche necessarie per la piena operatività h24.

Sono elementi noti, ma il PO li ripercorre con precisione, riconoscendo che le valutazioni nazionali si basano su criteri uniformi e non derogabili dalla singola regione.

Il miglioramento del 2025: il dato che cambia la prospettiva

Uno dei passaggi più significativi del PO riguarda proprio Termoli: il documento certifica un dato sorprendente e positivo.

Nel primo semestre 2025, al Punto Nascita del San Timoteo si sono registrati:

179 parti, contro i 72 dello stesso periodo del 2024.

Un incremento di quasi il +150%, che il Programma Operativo attribuisce alle azioni messe in campo in seguito al PO 2022-2024: reclutamento di personale, riorganizzazione interna, maggiore stabilità operativa.

Questo dato non basta da solo a superare i limiti strutturali, ma rappresenta un miglioramento concreto che il documento valorizza e mette agli atti come elemento da tenere in considerazione per la riorganizzazione della rete nascita.

La posizione del PO 2025-2027

La Struttura Commissariale non chiude né conferma il Punto Nascita: lo inserisce invece nel quadro della nuova rete dei Punti Nascita, che la Regione ha già trasmesso ai Ministeri, insieme alla proposta complessiva della rete ospedaliera.

In altre parole:

il futuro del Punto Nascita si deciderà a livello nazionale ,

, i nuovi numeri di Termoli saranno parte della valutazione,

il servizio rimane attivo e sorvegliato speciale.

Rete IMA ed Emodinamica: un nodo ancora aperto

L’altro capitolo sensibile per Termoli riguarda la cardiologia interventistica e, più in generale, la Rete per l’Infarto Miocardico Acuto (IMA).

Il Programma Operativo evidenzia che la Rete IMA è stata completamente riprogettata per adeguarsi agli standard nazionali e alle esigenze territoriali. Tuttavia:

la proposta non è ancora approvata dai Ministeri,

dai Ministeri, gli obiettivi definitivi saranno formalizzati solo dopo il via libera della nuova rete ospedaliera.

Emodinamica a Termoli: nessuna chiusura, nessuna apertura annunciata

Il documento non prevede attivazioni o soppressioni specifiche per l’emodinamica del San Timoteo.

La sua eventuale attivazione h24 – richiesta da tempo dal territorio – è indirettamente legata alla definizione della Rete IMA regionale.

Il PO, per ora, si limita a dire che:

la Rete IMA sarà definita solo dopo l’approvazione del modello ospedaliero complessivo.

Il che significa, in concreto, che il destino dell’emodinamica di Termoli dipende dalle decisioni nazionali sulla rete ospedaliera, non da scelte locali già assunte.

Governance, controlli e sostenibilità: un nuovo modello di gestione

Tra le novità del Programma Operativo vi è anche la riforma della governance sanitaria.

Sono previsti:

incontri bimestrali del Tavolo Regionale con ASReM,

verifiche trimestrali dei Ministeri su risultati e adempimenti,

una maggiore attenzione ai flussi informativi,

obbligo di trasparenza sulle performance cliniche.

Il sistema diventa così più monitorato, più tracciabile e più orientato agli indicatori di risultato, come richiesto da anni dai tavoli ministeriali.

Termoli come asse strategico della nuova sanità regionale

Alla luce del documento, Termoli si conferma una delle aree più strategiche della sanità molisana per almeno cinque motivi:

Peso demografico e territoriale: oltre il 32% della popolazione regionale risiede nel distretto adriatico. Importanza del San Timoteo come ospedale spoke in un’area di forte mobilità. Punto Nascita in recupero, con numeri in forte risalita e una partita aperta con il Ministero. Ruolo determinante nella prevenzione, nelle vaccinazioni e negli screening. Funzione centrale nella rete emergenza-urgenza e nei percorsi cronici.

Il Programma Operativo non è un punto di arrivo, ma un piano di lavoro vincolato ai tavoli nazionali. E proprio per questo, il peso di Termoli – per popolazione, geografia, bisogni e struttura ospedaliera – emerge in modo ancora più netto: le decisioni che saranno prese nei prossimi mesi a Roma definiranno il futuro della città nella sanità molisana.

Conclusione

Il PO 2025-2027 delinea un sistema sanitario in transizione: fragile, da ricostruire, ma con alcune leve positive. Termoli è al centro di questa trasformazione, con il San Timoteo chiamato a svolgere un ruolo da protagonista nella rete ospedaliera e territoriale. La partita del Punto Nascita, quella della Rete IMA, i servizi di prevenzione e il rafforzamento della medicina territoriale rappresentano i nodi cruciali dei prossimi anni.

La direzione è tracciata: ora resta da capire quali decisioni prenderanno i Ministeri e in che misura il Molise riuscirà a trasformare la programmazione in risultati concreti. Termoli, in questo percorso, non è una comparsa: è uno dei suoi principali attori.

